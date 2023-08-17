汪小菲還是愛她！深夜來台感性發文「我不會忘記」

汪小菲近來常會飛來台北看家人，深夜還有感而發的吐露心聲，對於曾經以大S命名的S Hotel還是不會忘記的，會好好照顧。

汪小菲近幾個月為自己創立的餐飲品牌在陸續在各地開新店的事而忙碌，當然還是不忘飛來台看家人，深夜更是感性發文「雖然我們大陸麻六記生意再好，當年那個台北酒店我也不會忘記。」還聲稱會把她照顧好，並貼出S Hotel的內部裝潢、外觀的照片。不過隨後又再度秒刪文。

汪小菲2017年在台開設飯店，並以大S命名為S Hotel，飯店開幕時大S也現身站台，但2021年兩人離婚後，就曾傳出汪小菲要將飯店改名為「菲行商旅」，與大S徹底切割關係，但之後又不了了之，而疫情過後，汪小菲來台的次數也變得較頻繁，外界盛傳就是忙著處理飯店的事宜。

S Hotel。 圖／聯合報系資料照

汪小菲深夜發文對S Ｈotel的思念。 圖／擷自微博

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