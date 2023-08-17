汪小菲還是愛她！深夜來台感性發文「我不會忘記」

汪小菲近來常會飛來台北看家人，深夜還有感而發的吐露心聲，對於曾經以大S命名的S Hotel還是不會忘記的，會好好照顧。
汪小菲近幾個月為自己創立的餐飲品牌在陸續在各地開新店的事而忙碌，當然還是不忘飛來台看家人，深夜更是感性發文「雖然我們大陸麻六記生意再好，當年那個台北酒店我也不會忘記。」還聲稱會把她照顧好，並貼出S Hotel的內部裝潢、外觀的照片。不過隨後又再度秒刪文。
汪小菲2017年在台開設飯店，並以大S命名為S Hotel，飯店開幕時大S也現身站台，但2021年兩人離婚後，就曾傳出汪小菲要將飯店改名為「菲行商旅」，與大S徹底切割關係，但之後又不了了之，而疫情過後，汪小菲來台的次數也變得較頻繁，外界盛傳就是忙著處理飯店的事宜。
汪小菲近來常會飛來台北看家人，深夜還有感而發的吐露心聲，對於曾經以大S命名的S Hotel還是不會忘記的，會好好照顧。
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夏克立與黃嘉千婚變風波持續燒，他數次發聲，透露因官司指控經濟及身體健康都出問題，反擊黃嘉千友人轟他「裝窮」，今（16）再透過Instagram影片點名郎祖筠喊「妳夠了沒」。
改編自真人實事、全球票房破3億美元還讓珊卓布拉克登上奧斯卡影后寶座的「攻其不備」，描述富裕白人家庭將問題黑人少年收養為自己家人，還讓他成功在美式足球界嶄露頭角、進入大學校隊的感人歷程，然而事隔快14年，主角本尊麥可歐爾卻提出法律文件控訴「養父母」西恩與莉安圖伊根本就沒有收養他
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