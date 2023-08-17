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小甜甜婚姻1年玩完？ 小12歲嫩夫傳怒轟「外遇又說謊」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
布蘭妮（左）與山姆阿斯加利去年6月低調結婚。圖／摘自IG
布蘭妮（左）與山姆阿斯加利去年6月低調結婚。圖／摘自IG

布蘭妮的人生總是不斷有戲劇化的意外，她去年6月和小12歲的山姆阿斯加利低調結婚，此為第3次結婚，雖然只請了不到百位賓客，但包括樂壇女王瑪丹娜、茱兒芭莉摩，以及「惡女幫」好姊妹派瑞絲希爾頓皆有到場，但傳出結婚僅1年多就離婚，原因是小甜甜布蘭妮被老公抓包出軌。

原因是，小甜甜布蘭妮在社群平台貼出與經紀人熱舞的照片，卻被眼尖網友發現沒戴婚戒，加上老公近期也自己做自己的事，並未戴婚戒，讓婚變傳聞在網路上引起轟動，然則英國「每日郵報」報導，提到小甜甜近來被老公抓到偷吃證據，小甜甜卻頻頻否認此事，讓兩人爆發激烈爭吵，山姆氣到分居，一年多的婚姻似乎岌岌可危，只是對於此部分，兩人並未多做回應。

布蘭妮過往曾有3段婚姻，2004年1月3日和從小一起長大的傑森亞歷山大結婚，結果2天後就離婚；2004年10月又與她的伴舞舞者凱文費德蘭結婚，育有兩個小孩，2007年7月離婚；去年6月底和健身教練山姆結婚，不過布蘭妮依舊有許多脫軌行為，據悉讓山姆苦不堪言。

布蘭妮（右）與山姆阿斯加利去年6月低調結婚。圖／摘自IG
布蘭妮（右）與山姆阿斯加利去年6月低調結婚。圖／摘自IG

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