小甜甜婚姻1年玩完？ 小12歲嫩夫傳怒轟「外遇又說謊」

布蘭妮的人生總是不斷有戲劇化的意外，她去年6月和小12歲的山姆阿斯加利低調結婚，此為第3次結婚，雖然只請了不到百位賓客，但包括樂壇女王瑪丹娜、茱兒芭莉摩，以及「惡女幫」好姊妹派瑞絲希爾頓皆有到場，但傳出結婚僅1年多就離婚，原因是小甜甜布蘭妮被老公抓包出軌。
原因是，小甜甜布蘭妮在社群平台貼出與經紀人熱舞的照片，卻被眼尖網友發現沒戴婚戒，加上老公近期也自己做自己的事，並未戴婚戒，讓婚變傳聞在網路上引起轟動，然則英國「每日郵報」報導，提到小甜甜近來被老公抓到偷吃證據，小甜甜卻頻頻否認此事，讓兩人爆發激烈爭吵，山姆氣到分居，一年多的婚姻似乎岌岌可危，只是對於此部分，兩人並未多做回應。
布蘭妮過往曾有3段婚姻，2004年1月3日和從小一起長大的傑森亞歷山大結婚，結果2天後就離婚；2004年10月又與她的伴舞舞者凱文費德蘭結婚，育有兩個小孩，2007年7月離婚；去年6月底和健身教練山姆結婚，不過布蘭妮依舊有許多脫軌行為，據悉讓山姆苦不堪言。
汪小菲近來常會飛來台北看家人，深夜還有感而發的吐露心聲，對於曾經以大S命名的S Hotel還是不會忘記的，會好好照顧。
布蘭妮的人生總是不斷有戲劇化的意外，她去年6月和小12歲的山姆阿斯加利低調結婚，此為第3次結婚，雖然只請了不到百位賓客，但包括樂壇女王瑪丹娜、茱兒芭莉摩，以及「惡女幫」好姊妹派瑞絲希爾頓皆有到場，但傳出結婚僅1年多就離婚，原因是小甜甜布蘭妮被老公抓包出軌。
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76歲資深藝人韓湘琴，時隔20年於國父紀念館再度舉辦「韓湘琴的花花世界」畫展，演員老公唐威，女兒唐可珊與兒子唐志中和孫子孫女等全家出席力挺，演藝圈好友包括方芳芳、鄧美芳、夏台鳳及胡錦和蔣黎麗等人和金馬影帝阮經天都現身祝賀。
夏克立與黃嘉千婚變風波持續燒，他數次發聲，透露因官司指控經濟及身體健康都出問題，反擊黃嘉千友人轟他「裝窮」，今（16）再透過Instagram影片點名郎祖筠喊「妳夠了沒」。
改編自真人實事、全球票房破3億美元還讓珊卓布拉克登上奧斯卡影后寶座的「攻其不備」，描述富裕白人家庭將問題黑人少年收養為自己家人，還讓他成功在美式足球界嶄露頭角、進入大學校隊的感人歷程，然而事隔快14年，主角本尊麥可歐爾卻提出法律文件控訴「養父母」西恩與莉安圖伊根本就沒有收養他
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