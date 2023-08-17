太勵志！21歲AV女優考上台大 曾是資優班學生

大學考試分發入學日前放榜，21歲AV女優魏喬安在推特貼出台灣大學人類學系錄取通知的截圖，開心表示「還好我是先當AV女優再考大學，這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生」，原來她曾是高中語言資優班的學生，喜歡哲學、心理學、社會學和人類學，還有在經營讀書會，算是AV女優界少見的學霸。

魏喬安曾在IG的QA問答中分享，工作以外的時間她是學生兼考生，所以她幾乎都在唸書，每周都會安排一定的唸書進度，為了練文筆，還經營寫作帳，她意外發現身邊朋友都很喜歡，可惜最近因為太忙停筆，打算考完試再打掉重練。至於為何會當AV女優，一是個人興趣，再來是工作彈性薪水又高，還有就是個人理念的實踐，認為情慾自由會讓人更有力量。

魏喬安貼出錄取通知截圖。（取材自推特）

AV女優魏喬安。（取材自Instagram）

魏喬安分享自己的興趣愛好。（取材自Instagram）

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