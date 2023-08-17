太勵志！21歲AV女優考上台大 曾是資優班學生

大學考試分發入學日前放榜，21歲AV女優魏喬安在推特貼出台灣大學人類學系錄取通知的截圖，開心表示「還好我是先當AV女優再考大學，這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生」，原來她曾是高中語言資優班的學生，喜歡哲學、心理學、社會學和人類學，還有在經營讀書會，算是AV女優界少見的學霸。
魏喬安曾在IG的QA問答中分享，工作以外的時間她是學生兼考生，所以她幾乎都在唸書，每周都會安排一定的唸書進度，為了練文筆，還經營寫作帳，她意外發現身邊朋友都很喜歡，可惜最近因為太忙停筆，打算考完試再打掉重練。至於為何會當AV女優，一是個人興趣，再來是工作彈性薪水又高，還有就是個人理念的實踐，認為情慾自由會讓人更有力量。
大學考試分發入學日前放榜，21歲AV女優魏喬安在推特貼出台灣大學人類學系錄取通知的截圖，開心表示「還好我是先當AV女優再考大學，這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生」，原來她曾是高中語言資優班的學生，喜歡哲學、心理學、社會學和人類學，還有在經營讀書會，算是AV女優界少見的學霸。
76歲資深藝人韓湘琴，時隔20年於國父紀念館再度舉辦「韓湘琴的花花世界」畫展，演員老公唐威，女兒唐可珊與兒子唐志中和孫子孫女等全家出席力挺，演藝圈好友包括方芳芳、鄧美芳、夏台鳳及胡錦和蔣黎麗等人和金馬影帝阮經天都現身祝賀。
夏克立與黃嘉千婚變風波持續燒，他數次發聲，透露因官司指控經濟及身體健康都出問題，反擊黃嘉千友人轟他「裝窮」，今（16）再透過Instagram影片點名郎祖筠喊「妳夠了沒」。
改編自真人實事、全球票房破3億美元還讓珊卓布拉克登上奧斯卡影后寶座的「攻其不備」，描述富裕白人家庭將問題黑人少年收養為自己家人，還讓他成功在美式足球界嶄露頭角、進入大學校隊的感人歷程，然而事隔快14年，主角本尊麥可歐爾卻提出法律文件控訴「養父母」西恩與莉安圖伊根本就沒有收養他
黑人陳建州捲入大牙性騷擾風波，並且提出刑事告訴，今日上午首度遭北檢偵訊，強調要替自己捍衛清白。陳建州30年的好友唐志中，今日出席母親韓湘琴畫展活動時，也有感而發。
提起黑人，唐志中力挺說：「我非
香港女星黃心穎2019年爆出與許志安的不倫戀，被稱為「地表最強小三」，而也因為偷情形象重挫，女方演藝事業重創，也就此神隱。今年2月她無預警宣布將以歌手之姿回歸演藝圈。如今卻傳出她已悄悄登記結婚。
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