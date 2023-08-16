昔民視主播嫁元大馬家銷聲匿跡24年 唐可珊現在長這樣

76歲資深藝人韓湘琴，時隔20年於國父紀念館再度舉辦「韓湘琴的花花世界」畫展，演員老公唐威，女兒唐可珊與兒子唐志中和孫子孫女等全家出席力挺，演藝圈好友包括方芳芳、鄧美芳、夏台鳳及胡錦和蔣黎麗等人和金馬影帝阮經天都現身祝賀。

韓湘琴習畫超過40年，她透露20年前陪唐可珊和唐志中在美國求學時，曾舉辦過巡迴畫展，時隔20年再度展出，光籌備期就超過5個月，這次展出以花卉為主題。問起阮經天來參觀畫展，她讚美說：「應該是孩子們的邀請，他演技很好，也是我最喜歡的新生代藝人。」

沉浸幸福家庭生活的韓湘琴，她透露這幾年有不少邀約，包括「媽，別鬧了」都曾洽詢過，但她覺得現在這樣很好，沒有復出演藝圈的打算。而令人眼睛一亮的是她女兒唐可珊，過去曾是民視主播，嫁給元大大公子馬維建後專心經營旗下的貴族幼稚園，多年不見她依舊美麗氣質高雅，講話輕聲細語。她表示自己很享受家庭生活，還陪孩子在美國念書待了五年，如今大兒子大學畢業，女兒則念大四，女兒目前擔任她的特助，喜歡唱歌跳舞，對演藝圈很有興趣，但她一切尊重孩子的自主權。

唐可珊說，自己是個幸福的人，因為媽媽和婆婆都是非常有才華的女性，她謙虛說自己沒遺傳到媽媽的繪畫天分，所以不太會畫圖。但是婆媳關係很好，婆婆對她很好，而她也會在每週三回娘家和家人歡聚。

唐可珊說，這次為了幫媽媽畫展擔任主持人，也是第一次和弟弟唐志中合體，興奮到睡不著，但沒有想過復出，覺得現在的生活很開心很美滿，孩子們大學畢業後都會回台灣，陪在家人身邊。而老公馬維建也出席岳母的畫展，但因個性低調選擇不曝光。

唐可珊（左）、唐志中。記者李政龍/攝影

唐可珊。記者李政龍/攝影

唐可珊（左）、唐志中。記者李政龍/攝影

唐可珊。記者李政龍/攝影

唐威（右）、唐可珊。記者李政龍/攝影

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