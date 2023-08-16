夏克立「忍著不告」 點名竇智孔、郎祖筠：夠了沒、太過份

香港女星黃心穎2019年爆出與許志安的不倫戀，被稱為「地表最強小三」，而也因為偷情形象重挫，女方演藝事業重創，也就此神隱。今年2月她無預警宣布將以歌手之姿回歸演藝圈。如今卻傳出她已悄悄登記結婚。

2023-08-16 16:12