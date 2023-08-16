快訊

公東高工賣地求生！企業主買下無償出借 教育部說話了

58歲婦人患17年高血壓竟「不藥根治」 醫查出病因是這個

最新民調／追平柯文哲！侯友宜擺脫老三 總統大選支持度重返第二

夏克立「忍著不告」 點名竇智孔、郎祖筠：夠了沒、太過份

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
夏克立今（16）日於社群影片中點名竇智孔、郎祖筠。 圖／截自instagram／xiakeli
夏克立今（16）日於社群影片中點名竇智孔、郎祖筠。 圖／截自instagram／xiakeli

夏克立黃嘉千婚變風波持續燒，他數次發聲，透露因官司指控經濟及身體健康都出問題，反擊黃嘉千友人轟他「裝窮」，今（16）再透過Instagram影片點名郎祖筠喊「妳夠了沒」。

據日前《三立新聞網》報導，郎祖筠透露黃嘉千對於「爆料友人」覺得驚訝且不知情，但夏克立今透過影片提及此事，直言「只有黃嘉千才會知道這麼多detail（細節）」，同時點名聲援黃嘉千的竇智孔及郎祖筠，稱他們「在大眾面前講我很難聽的話」，說知道一些事情但不會說，夏克立要對方拿出證據，直說：「因為沒有東西（證據），我老婆從來沒有傷啊！所以你們在講什麼我真的不知道」。他表示一直忍著不告，一是打官司需要錢，且他覺得夠了，「我自己已經一堆問題，還要去應付那些沒辦法控制自己脾氣的『小朋友』嗎」。夏克立喊話對方「已經夠了、你們小朋友真的玩得太過份了」，直接對郎祖筠說：「你夠了沒，你真的太誇張了。」

相關新聞

夏克立「忍著不告」 點名竇智孔、郎祖筠：夠了沒、太過份

夏克立與黃嘉千婚變風波持續燒，他數次發聲，透露因官司指控經濟及身體健康都出問題，反擊黃嘉千友人轟他「裝窮」，今（16）再透過Instagram影片點名郎祖筠喊「妳夠了沒」。

「攻其不備」本尊控訴養父母 珊卓布拉克可能也遭殃？

改編自真人實事、全球票房破3億美元還讓珊卓布拉克登上奧斯卡影后寶座的「攻其不備」，描述富裕白人家庭將問題黑人少年收養為自己家人，還讓他成功在美式足球界嶄露頭角、進入大學校隊的感人歷程，然而事隔快14年，主角本尊麥可歐爾卻提出法律文件控訴「養父母」西恩與莉安圖伊根本就沒有收養他

黑人捲性騷現身北檢 好友唐志中心疼力挺：望還他清白

黑人陳建州捲入大牙性騷擾風波，並且提出刑事告訴，今日上午首度遭北檢偵訊，強調要替自己捍衛清白。陳建州30年的好友唐志中，今日出席母親韓湘琴畫展活動時，也有感而發。 提起黑人，唐志中力挺說：「我非

許志安小三被爆結婚「雙喜臨門」！ 黃心穎吐15字回應

香港女星黃心穎2019年爆出與許志安的不倫戀，被稱為「地表最強小三」，而也因為偷情形象重挫，女方演藝事業重創，也就此神隱。今年2月她無預警宣布將以歌手之姿回歸演藝圈。如今卻傳出她已悄悄登記結婚。

Lulu爸被坐霸王車 被酸「賺那麼多還計較」她霸氣反擊

Lulu黃路梓茵的爸爸昨開計程車載一名女子從台中神岡到台北林口，3600元的車費，女子卻只給了300元後就不見人影，讓Lulu爸只能向派出所報案，後來女子落網，聲稱自己沒錢，新聞曝光後，有網友竟在Lu

陸劇男神被爆不止一個私生子　陳坤親上火線回應「兒子只有一個」

大陸一線男星陳坤16日被狗仔懂瓜呱爆料，又多出兩個年約3歲的孩子，拍到他帶著一家人出門，也帶著兩個孩子逛街。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦