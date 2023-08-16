夏克立「忍著不告」 點名竇智孔、郎祖筠：夠了沒、太過份
夏克立與黃嘉千婚變風波持續燒，他數次發聲，透露因官司指控經濟及身體健康都出問題，反擊黃嘉千友人轟他「裝窮」，今（16）再透過Instagram影片點名郎祖筠喊「妳夠了沒」。
據日前《三立新聞網》報導，郎祖筠透露黃嘉千對於「爆料友人」覺得驚訝且不知情，但夏克立今透過影片提及此事，直言「只有黃嘉千才會知道這麼多detail（細節）」，同時點名聲援黃嘉千的竇智孔及郎祖筠，稱他們「在大眾面前講我很難聽的話」，說知道一些事情但不會說，夏克立要對方拿出證據，直說：「因為沒有東西（證據），我老婆從來沒有傷啊！所以你們在講什麼我真的不知道」。他表示一直忍著不告，一是打官司需要錢，且他覺得夠了，「我自己已經一堆問題，還要去應付那些沒辦法控制自己脾氣的『小朋友』嗎」。夏克立喊話對方「已經夠了、你們小朋友真的玩得太過份了」，直接對郎祖筠說：「你夠了沒，你真的太誇張了。」
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