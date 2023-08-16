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黑人捲性騷現身北檢 好友唐志中心疼力挺：望還他清白

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
唐志中。記者李政龍/攝影
唐志中。記者李政龍/攝影

黑人陳建州捲入大牙性騷擾風波，並且提出刑事告訴，今日上午首度遭北檢偵訊，強調要替自己捍衛清白。陳建州30年的好友唐志中，今日出席母親韓湘琴畫展活動時，也有感而發。

提起黑人，唐志中力挺說：「我非常清楚他的為人，我也會像他一樣相信司法。希望可以還他清白，他這幾年在台灣籃球的貢獻，照顧家人朋友，認識他的朋友都知道，所以希望他加油」。

他坦言，私下有關心黑人，幾乎每天都會通電話，原本也想邀請他來參觀畫展，但知道他今天要出庭，所以沒有提出邀約，對黑人捲入性騷，他表示就一切靜待司法調查：「我們是很好的朋友，不知道該說什麼，多說多錯，相信他的決定，他也很沉得住氣，我們就靜觀接下來會發生的事」。被問范范（范瑋琪）是否有生氣？唐志中沒有正面回應，僅表示活動時間要開始了，要就快閃離開。

唐可珊（左）、唐志中。記者李政龍/攝影 李政龍
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