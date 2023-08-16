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許志安小三被爆結婚「雙喜臨門」！ 黃心穎吐15字回應

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
黃心穎出面回應結婚懷孕一事。 圖/截自黃心穎IG
黃心穎出面回應結婚懷孕一事。 圖/截自黃心穎IG

香港女星黃心穎2019年爆出與許志安的不倫戀，被稱為「地表最強小三」，而也因為偷情形象重挫，女方演藝事業重創，也就此神隱。今年2月她無預警宣布將以歌手之姿回歸演藝圈。如今卻傳出她已悄悄登記結婚。

綜合港媒報導，黃心穎去年認愛新歡泥鯭（黎萬宏），近來卻傳出兩人已正式登記結婚，外界紛紛猜測可能是已經懷孕。對此，黃心穎今天中午回應港媒，僅簡單表示：「我倆多謝大家的祝福。沒有補充。多謝。」而男方泥鯭也表示：「多謝大家，沒有補充。」

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