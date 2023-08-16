Lulu爸被坐霸王車 被酸「賺那麼多還計較」她霸氣反擊

Lulu黃路梓茵的爸爸昨開計程車載一名女子從台中神岡到台北林口，3600元的車費，女子卻只給了300元後就不見人影，讓Lulu爸只能向派出所報案，後來女子落網，聲稱自己沒錢，新聞曝光後，有網友竟在Lulu的臉書留言，罵她已經賺這麼多錢竟然還跟一般民眾計較這3600，奇葩言論讓人傻眼。

該名網友在Lulu臉書留言表示「你不是已經賺很多錢了嗎？間接幫助社會有困難的人為何要計較？誰拿錢供你的，要不要社會大眾都po出來？不懂你收入還跟民眾計較這樣對嗎？」Lulu也親自回應「你這是什麼奇怪的邏輯，今天是乘客不尊重司機在先，不論金額、不論我是誰，就算金額只有$300也要討回來吧！況且那是我爸的工作，每個行業都需要有基本尊重，是乘客詐騙 不是我們計較。也請您明辨是非。」

其他網友也聲援Lulu「真的沒有腦子不要出來說話，挺丟臉的」、「好了啦！不要在那邊秀下限了，很難看」，還有網友表示，該名女子穿的是好幾萬的名牌鞋，還可以包車到林口，看不出經濟上有困難，「不要去指正別人有沒有辦法幫助人，Lulu有沒有幫助其他弱勢，也沒有需要向你報備。」

udn討論區