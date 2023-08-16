阮經天車禍後首度現身 回應車禍現況

金馬影帝阮經天12日發生車禍，阮經天開車行經南京東路五段時，和水泥攪拌車發生擦撞，車頭保險桿被撞到直接掉落。對此，阮經天經紀人回應：「人沒事，謝謝關心」。今天他出席資深女星韓湘琴畫展，談到近況表示：「今天是別人的場次，就不多說了。」
阮經天很輕鬆的逛畫展，他透露和唐可珊是好朋友，也認識唐治中，所以今天特別來參與，面對媒體追問車禍後續，他僅低調回應「一切平安」有關車禍後續，他說：「今天就不把重點放我身上，過二天就會跟大家見面。」據知他將會出席新片記者會。
媒體不死心，問他今天開什麼車來？他笑回：「今天坐朋友車來的。」
金馬影帝阮經天12日發生車禍，阮經天開車行經南京東路五段時，和水泥攪拌車發生擦撞，車頭保險桿被撞到直接掉落。對此，阮經天經紀人回應：「人沒事，謝謝關心」。今天他出席資深女星韓湘琴畫展，談到近況表示：「
三上悠亞今日正式迎來30歲，早在年初就宣布今年會在生日當天引退，更在今天30歲生日發文，在推特上表明正式引退，「我，三上悠亞，30歲了，正式從AV女優退休」，引來數千網友留言表達不捨，也有網友發現她用
「第58屆金鐘獎」以「碰撞．希望」為主題，典禮分三場於國父紀念館舉行，10/14為「廣播金鐘頒獎典禮」，10/20「節目類頒獎典禮」，10/21則是「戲劇類頒獎典禮」。而今年「節目類頒獎典禮」及「戲劇
32歲的禾浩辰去年爆出和交往4年的鬼鬼吳映潔分手後，這一年來工作滿檔，受訪時都稱自己單身，不過被「CTWANT」周刊拍到與小3歲的吳品潔走得近，對此，雙方經紀人也異口同聲表示：「他們是正在發展中的朋友，希望大家給他們一點空間。」認了戀情。
小禎的前夫李進良日前透露，原本邀請汪小菲來台參加第42屆瓊斯盃籃球賽開幕記者會，不過最後汪小菲並未現身出席，李進良吐露背後原因。
傑尼斯事務所「美少年」21歲成員那須雄登近來被爆料過去曾拍片砸泡芙，該影片在網上瘋傳，該話題甚至還在日、韓論壇登上熱門排行榜，引發外界熱議！
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