阮經天車禍後首度現身 回應車禍現況

金馬影帝阮經天12日發生車禍，阮經天開車行經南京東路五段時，和水泥攪拌車發生擦撞，車頭保險桿被撞到直接掉落。對此，阮經天經紀人回應：「人沒事，謝謝關心」。今天他出席資深女星韓湘琴畫展，談到近況表示：「今天是別人的場次，就不多說了。」

阮經天很輕鬆的逛畫展，他透露和唐可珊是好朋友，也認識唐治中，所以今天特別來參與，面對媒體追問車禍後續，他僅低調回應「一切平安」有關車禍後續，他說：「今天就不把重點放我身上，過二天就會跟大家見面。」據知他將會出席新片記者會。

媒體不死心，問他今天開什麼車來？他笑回：「今天坐朋友車來的。」

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