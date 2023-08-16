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AV女神引退日！三上悠亞性感→甜美：繼續提升自己

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
三上悠亞30歲生日發文，表明正式引退。圖／摘自推特
三上悠亞30歲生日發文，表明正式引退。圖／摘自推特

三上悠亞今日正式迎來30歲，早在年初就宣布今年會在生日當天引退，更在今天30歲生日發文，在推特上表明正式引退，「我，三上悠亞，30歲了，正式從AV女優退休」，引來數千網友留言表達不捨，也有網友發現她用大量花束遮擋美胸，看起來已經逐漸不輕易賣弄性感，網友也笑稱「雖然遮住了，還是一樣可愛又性感」。

三上悠亞在推特上表示，「為了要成為一個優秀的成年女性，我會繼續提升自己，這是邁向30歲的三上悠亞對各位致上誠摯的問候」，不少網友留言送上祝福，希望她未來能有更好發展。三上日前表示引退後沒有遺憾，「我已經盡全力做到工作頂端了」，最後作品雖然還沒公開，但絕對值得收藏，以後如果想念她，就可以看這部作品。

三上更表示未來不排斥演出戲劇，「我很喜歡追劇，但還不擅長演戲，如果再年輕一點會想演青春愛情片」，未來尺度如何則是要看劇本，至於是否能來台發展，她沒回應太多，僅表示看到自己的照片能在台灣公車上到處跑，覺得很有趣，希望能繼續讓台灣粉絲喜愛。

三上悠亞30歲生日發文，表明正式引退。圖／摘自推特
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