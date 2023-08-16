金鐘獎紅毯主持人揭曉 首度採取這方式進行

「第58屆金鐘獎」以「碰撞．希望」為主題，典禮分三場於國父紀念館舉行，10/14為「廣播金鐘頒獎典禮」，10/20「節目類頒獎典禮」，10/21則是「戲劇類頒獎典禮」。而今年「節目類頒獎典禮」及「戲劇類頒獎典禮」的星光大道，也將首度採「雙現場」區分「趴踢區」與「禮車區」方式進行，提高星光大道的熱鬧與可看性，更展現出58金鐘獎的創新改變。負責典禮製播的三立電視台今公布星光大道的主持陣容，「節目類頒獎典禮」由黃豪平與巴鈺負責，「戲劇類頒獎典禮」則是蔡昌憲與楊小黎。

面對主持人將輪流於兩個現場主持，本屆「節目類頒獎典禮」星光主持人黃豪平及巴鈺一聽到「雙現場」第一個反應就是「開玩笑嗎？壓力超大吧！」，黃豪平認為這是台灣從來沒有嘗試過的紅毯氛圍，對於參與者跟主持人來說絕對都是全新的挑戰，不知道到時候會不會很有壓力，但絕對讓他接下來的準備過程會更有動力。而巴鈺從去年的後台得獎感言區主持人一躍成為星光主持人之一，笑說剛得知時，自己當機了十幾秒，但想到搭檔是前輩豪平的時候，就好像吃了定心丸，覺得在他身邊一定穩，她說：「但沒想到接下工作後才知道分兩現場，這次豪平不在身邊⋯⋯，這就是我的心情。」黃豪平則回說：「我永遠都不會忘記在第一次開會時，巴鈺聽到『我們全程都不會碰頭喔』的時候，她雙眼震驚無神的模樣。」

蔡昌憲與楊小黎擔任「戲劇類頒獎典禮」金鐘紅毯主持人，同樣反應是「說不緊張是騙人的。」因為這次是蔡昌憲第一次主持金鐘獎星光大道，對他來說這個任務本身壓力就很大，笑稱有「紅毯學姐」楊小黎可以依靠，所以對於雙現場的任務沒有太多擔心，反而有股新的能量，更有衝勁，很期待共同完成這個有趣的任務。楊小黎覺得原本訪問都在同一區，主持人可以互相拋接球，可能一個眼神、一個動作、一個默契，就可以互相cover，但現在就要靠工作團隊了，笑說以前廣告破口還可以稍微喝口水、喘個氣，但這次可能是要在紅毯的兩端，光想到要跑來跑去的樣子就覺得非常刺激。

楊小黎（左）和蔡昌憲負責主持金鐘獎「戲劇類頒獎典禮」紅毯。圖／三立提供

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