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邀汪小菲來台出席「瓊斯盃記者會」破局　李進良揭幕後原因

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
李進良(左)原本邀請汪小菲(右)來台出席瓊斯盃籃球賽開幕記者會。
李進良(左)原本邀請汪小菲(右)來台出席瓊斯盃籃球賽開幕記者會。

小禎的前夫李進良日前透露，原本邀請汪小菲來台參加第42屆瓊斯盃籃球賽開幕記者會，不過最後汪小菲並未現身出席，李進良吐露背後原因。

據「自由時報」報導，李進良本身是啦啦隊「LuxyGirls」的投資金主，今年的瓊斯盃籃球賽中華男子籃球代表隊的啦啦隊是由「LuxyGirls」擔任，原本邀請汪小菲來台出席開幕記者會，不料因為簽證問題無法成行，對於之後是否還會再邀請汪小菲，李進良透露10月會再找他，目前還在規劃中。

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