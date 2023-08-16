邀汪小菲來台出席「瓊斯盃記者會」破局 李進良揭幕後原因
小禎的前夫李進良日前透露，原本邀請汪小菲來台參加第42屆瓊斯盃籃球賽開幕記者會，不過最後汪小菲並未現身出席，李進良吐露背後原因。
據「自由時報」報導，李進良本身是啦啦隊「LuxyGirls」的投資金主，今年的瓊斯盃籃球賽中華男子籃球代表隊的啦啦隊是由「LuxyGirls」擔任，原本邀請汪小菲來台出席開幕記者會，不料因為簽證問題無法成行，對於之後是否還會再邀請汪小菲，李進良透露10月會再找他，目前還在規劃中。
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