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21歲男星「砸泡芙傻笑」誇張影片瘋傳　日韓網全炸鍋

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
那須雄登過去影片再被挖出來討論。 圖／截自YOUTUBE、推特
那須雄登過去影片再被挖出來討論。 圖／截自YOUTUBE、推特

傑尼斯事務所「美少年」21歲成員那須雄登近來被爆料過去曾拍片砸泡芙，該影片在網上瘋傳，該話題甚至還在日、韓論壇登上熱門排行榜，引發外界熱議！

據《東京體育》報導，影片中那須雄登對著鏡頭狂笑並說「我要丟泡芙囉」，接著他手卻像投手般拿著泡芙狂砸牆壁，而聽到「啪」的聲音後還笑了出來，從牆面上看來早先已被丟擲許多泡芙。掌鏡者還對著那須雄登說「最後一球了，有自信嗎？」，他則回說「當然有」，接著繼續把泡芙丟向牆壁，這時鏡頭則帶到空衣櫃殘留的泡芙謝殘屑及奶油，掌鏡者片尾還解釋：「這個泡芙已經過期了。」對此，媒體推測該影片應該是3、4年前表演舞台劇時，後台休息室的場景。

影片一出，許多網友紛紛砲轟須雄登對的行為，但也有網友認為那是過去的影片，照推論當時須雄登對心智尚未成熟所以可以理解。不過，也有不少網友質疑多年前影片如今再次被挖出來，應該是得罪到了誰，「小時候頑皮的事也被拿出來做文章⋯有事的應該是說嘴的大人們吧？」、「笑死這也要鞭」、「某社長重點團嗎？開始針對了」、「為什麼我會覺得應該是得罪了誰？」。

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