21歲男星「砸泡芙傻笑」誇張影片瘋傳　日韓網全炸鍋

傑尼斯事務所「美少年」21歲成員那須雄登近來被爆料過去曾拍片砸泡芙，該影片在網上瘋傳，該話題甚至還在日、韓論壇登上熱門排行榜，引發外界熱議！

據《東京體育》報導，影片中那須雄登對著鏡頭狂笑並說「我要丟泡芙囉」，接著他手卻像投手般拿著泡芙狂砸牆壁，而聽到「啪」的聲音後還笑了出來，從牆面上看來早先已被丟擲許多泡芙。掌鏡者還對著那須雄登說「最後一球了，有自信嗎？」，他則回說「當然有」，接著繼續把泡芙丟向牆壁，這時鏡頭則帶到空衣櫃殘留的泡芙謝殘屑及奶油，掌鏡者片尾還解釋：「這個泡芙已經過期了。」對此，媒體推測該影片應該是3、4年前表演舞台劇時，後台休息室的場景。

影片一出，許多網友紛紛砲轟須雄登對的行為，但也有網友認為那是過去的影片，照推論當時須雄登對心智尚未成熟所以可以理解。不過，也有不少網友質疑多年前影片如今再次被挖出來，應該是得罪到了誰，「小時候頑皮的事也被拿出來做文章⋯有事的應該是說嘴的大人們吧？」、「笑死這也要鞭」、「某社長重點團嗎？開始針對了」、「為什麼我會覺得應該是得罪了誰？」。

美少年 那須雄登 シュークリーム



AirPods付けて見たら心底不快だったので音は出さないことをおすすめします pic.twitter.com/5gmHhYGU3R — むり (@memodakeno) 2023年8月14日

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