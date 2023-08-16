「地表最強小三」黃心穎驚傳登記結婚 網瘋猜已懷孕

香港女星黃心穎2019年爆出與許志安的不倫戀，被稱為「地表最強小三」，而也因為偷情形象重挫，女方演藝事業重創，也就此神隱。今年2月她無預警宣布將以歌手之姿回歸演藝圈。如今卻傳出她已悄悄登記結婚。

綜合港媒報導，黃心穎去年認愛新歡泥鯭（黎萬宏），近來卻傳出兩人已正式登記結婚，外界紛紛猜測可能是已經懷孕。

黃心穎2019年爆出與許志安不倫戀後形象重挫，鄭秀文最後選擇原諒，許志安則回歸家庭並積極復出演藝圈；她的前男友馬國明在事件爆發後便與她分手，2020年傳出與湯洛雯戀愛，2023年1月1日宣布訂婚喜訊。

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