美女主播邱沁宜爆祕戀 男方竟被拍到和別人開房

美女主播邱沁宜形象專業知性，據「鏡週刊」報導，她被拍到和設計界兼科技公司執行長房元凱一起返回她的天母豪宅住處，此外邱沁宜48歲生日，男方還和女性長輩為她一同慶生，邱沁宜去花東旅遊，在IG上傳照片，房元凱在IG也不避諱標註邱沁宜的名字，戀情看似逐漸浮上檯面。

但「鏡週刊」卻又拍到房元凱在邱沁宜生日的前5天，和另一名熟女過從甚密，兩人不但在大街上手牽手，還走進平價商務旅館開房間，待了80分鐘便春風滿面步出旅館，接著房元凱送熟女回家後，又駕車返回邱沁宜的天母住處，原本邱沁宜和房元凱看似穩定，如今兩人的感情是否還能繼續走下去，還有待觀察。

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