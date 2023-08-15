李玟確診乳癌沒陪就醫？老公Bruce撇清：是她堅持錄完好聲音

天后李玟CoCo上月5日過世，享年48歲。她離開人世後仍紛擾不斷，日前傳出疑似李玟控訴分居丈夫Bruce的音檔，但他也在今天發出聲明捍衛自己的清白，其中內容也提到李玟在大陸隔離期間，收到李玟確診乳腺癌的消息，而她決定完成「中國好聲音」的節目製作，才回香港就醫。

Bruce向傳媒發出聲明，內容寫道去年夏天李玟和他到馬爾代夫度假，CoCo告訴Bruce覺得自己可能罹患癌症。他第一時間安排CoCo回香港就診檢查，CoCo檢查後的次日因工作需要前往大陸，而Bruce則前往歐洲探望家人。在CoCo於大陸隔離期間，Bruce收到CoCo確診乳腺癌的消息。而她決定於完成「中國好聲音」的節目製作，才回港就醫。也解釋了沒有不關心她一事。

延伸閱讀》

李玟輕生3次！疑狂譙腥夫音檔外流 被揭多次婚內出軌

李玟富尪爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

Bruce聲明。 圖／截自微博／頭條新聞

udn討論區