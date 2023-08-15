豬哥亮安心了！25歲帥兒當機師 超狂近況曝光

謝金晶攜手哥哥謝順福透過AI科技，讓亡父豬哥亮重返幕前合拍手遊廣告，謝金晶今在記者會透露爸爸日前託夢報明牌，兄妹解夢後卻摃龜，她不禁笑說「後來真的覺得算了」。而她感情空窗8年，閨密賴慧如剛剛登記再婚，她說相較找男友，現階段比較急著找房子，且自己也不想要有小孩。

謝金晶16日過38歲生日，今哥哥謝順福驚喜推出蛋糕提前慶生，她說拍完開始鑼888麻將賓果大賽廣告就夢到爸爸，跟著自己以及哥哥、弟弟打麻將，「場景就像過年，爸爸自摸碰碰胡，打牌真的贏不了他。」很開心在AI科技之下，豬哥亮的人像與聲音栩栩如生，看到影片格外有感。

豬哥亮生前對小兒子疼愛有加，臨終前最放心不下他，聊到25歲的弟弟近況？謝順福透露弟弟已自飛行學校畢業返台，未來應該會當機師，弟弟身高約180公分、是個小帥哥。眾人拱可以請弟弟介紹機師或空少，謝金晶說年齡有點差距，自己特別在意男生有沒有擔當，不希望對方當小狼狗。

談到賴慧如再婚，謝金晶格外感動，透露賴的老公劉家銘求婚前有拉群組，表明希望大家能夠幫忙，「求婚當天很怕被賴慧如發現，我有泛淚，只是現場藝人很多，時不時就會迸出綜藝哏，氣氛算是笑中帶淚。」

已過世的豬哥亮(中)在AI科技下重返幕前，跟女兒謝金晶(右)、兒子謝順福合作廣告。圖／開始鑼提供

謝順福(右起)跟妹妹謝金晶透過AI科技，一圓跟亡父豬哥亮合拍廣告之夢。圖／開始鑼提供

謝順福(右)驚喜端出蛋糕替謝金晶提前慶生。記者王聰賢／攝影

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