52歲馬國賢當爸啦！老婆歷經23小時生下愛子「小太陽」

恭喜！52歲馬國賢剛在臉書宣布當爸，他心疼老婆歷經近23小時的催生，生到幾乎虛脫，終於順利生下愛子「小太陽」，母子均安，讓他直呼當媽媽果然不容易，接下來雖然負擔更重，但也更甜蜜，迫不及待和大家分享喜訊。

以下臉書全文：

小太陽

你 終於願意出來照耀爸爸媽媽了 從羊水破到出生 中間經歷近23小時 看著你媽媽 在每次的宮縮 一次次的嘗試 用力 我就只能幫忙倒數 心中滿是不捨 不知道你 到底想什麼時候出來 也害怕你媽媽努力這麼久還要吃全餐 我們只好對你不停喊話 希望你也努力幫忙 減緩媽媽的辛苦 謝謝 醫療團隊的每一位 在你們的加油打氣之下 終於 能在8月15日 凌晨 小太陽 在五指全開之際 被吸了出來 終於

連續兩晚沒睡 比我連拍三天三夜的戲還煎熬 夫人 更是 虛脫到不行 全天下的媽媽們真的是不容易 接下來 負擔更重 但也甜蜜

就先跟大家分享

我們的喜悅😍

Ps.一出來就跟我眨眼 萌翻👶🏻

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