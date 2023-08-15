李玟生前音檔流出 夫被揭多次婚內出軌

歌手李玟離世後紛爭不斷，知情人士揭露，雖然李玟老公樂裕民公開表達對妻子的愛，但兩人關係並不和諧。知情人士更提供了疑似李玟的音檔，內容涉及卡拉OK系統更換的糾紛，當李玟提議更換卡拉OK系統時，樂裕民對此感到不悅並拒絕支付費用，他並透過助理傳話打槍，認為李玟要求太高、難搞。

稍晚樂裕民的友人出面代為解釋，他說，李玟已擁有多套先進的卡拉OK系統，如果她不滿意某套，就會考慮更換，但因為配置昂貴，所以需要樂裕民的同意，友人還說有單據可以證明此事。此外，知情者還指責樂裕民婚內多次出軌行為，對於這些指控，樂裕民尚未回應，音檔真偽也仍待調查。

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