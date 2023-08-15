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當媽依然白目？派瑞絲希爾頓夏威夷度假被譙湊火災熱鬧

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
派瑞絲希爾頓（左）與老公、兒子在夏威夷度假，被網友批評。圖／達志影像
派瑞絲希爾頓（左）與老公、兒子在夏威夷度假，被網友批評。圖／達志影像

是真白目還是真倒楣？派瑞絲希爾頓與老公卡特羅伊姆、兒子菲尼克斯在夏威夷茂宜島威雷亞的豪華海濱度假村享受悠閒假期，威雷亞剛好距離這次被茂宜島大火燒得正嚴重的拉海納才40多分鐘的車程，看到兩人彷彿天下太平、一點警覺也沒有的度假偷拍照，網友忍不住砲轟：「當地單位已經呼籲觀光客不要過來，因為野火造成的傷害很嚴重，他們還這麼無感，真是夠白目。」

可是也有消息人士對英國「每日郵報」透露，派瑞絲與卡特早在茂宜島野火開始的那一天、上週二就已經到了，絕對不是去湊熱鬧，而且他們也有幫忙收集救援物資，或是將需要援救的災民送到安置所。倘若這些屬實，那他們被網友罵還真是無妄之災，就是在一個不湊巧的時機，做了可能讓人誤解的行為。

這恐怕和派瑞絲希爾頓過往在公眾眼前的形象有關，她曾經鬧出性愛影帶外流、公然在影音產品店販賣的醜事，又有很多人把她當成「任性無腦千金」的代表，覺得她就是投胎投得好的靠爸族，完全不知道在現實社會裡打拚有多辛苦，後來更是成了「好萊塢惡女」的象徵，直到多年後，她才辯稱自己不是真的沒腦，只是很會裝沒腦。

派瑞絲希爾頓「任性無腦千金」形象太鮮明，很容易就招罵。（路透資料照片）
派瑞絲希爾頓「任性無腦千金」形象太鮮明，很容易就招罵。（路透資料照片）

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