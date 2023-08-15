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被「養子」控騙人、A錢？「攻其不備」養父母本尊坦言心痛

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
西恩（左）與莉安圖伊對於養子的控訴感到心痛。（美聯社）
西恩（左）與莉安圖伊對於養子的控訴感到心痛。（美聯社）

改編自真人實事、全球票房破3億美元還讓珊卓布拉克登上奧斯卡影后寶座的「攻其不備」，描述富裕白人家庭將問題黑人少年收養為自己家人，還讓他成功在美式足球界嶄露頭角、進入大學校隊的感人歷程，然而事隔快14年，主角本尊麥可歐爾卻提出法律文件控訴「養父母」西恩與莉安圖伊根本就沒有收養他，只騙他簽下文件讓他們成為他的監護人，靠著一堆關於他的謊言成功把他的故事改編成書和電影來發財，然後連分紅都沒有給他，讓他終於決定要揭穿他們的真面目。

麥可歐爾在控訴中指出，自己一直以為是西恩與莉安的養子，今年二月才發現事情不是這樣，西恩與莉安跟他簽下的文件中只保證他們成為他的監護人，並不代表他們就是他的養父母，然而他們卻可以因為監護人的身份，管理他的一切相關合約。麥可歐爾宣稱圖伊家的每一個人，包括西恩與莉安的親生孩子，都因為「攻其不備」賺到25萬美元（約合台幣798萬）與2.5%的分紅，只有他一分一毫都沒拿到，他理當擁有這些，圖伊家的人如果不是他，沒人有機會賺到這麼多錢，他要求自己也該得到應有的金額，且所謂的「監護人」合約早該在他25歲時透過法院終止。

對此西恩圖伊解釋，麥可到他們家時已經18歲，依法不能被收養，他和妻子只能當他的監護人，這絕對不是蒙騙他。至於會要他和他們簽下這些條款，也是因為美國大學體育協會要求有這個文件，才能讓麥可進入密西西比大學的美式足球隊，他們所有家人更沒有麥可宣稱的那麼多利潤，只有「攻其不備」這本書的作者將自己所得的一半分給他們，約為14000美元（約合台幣44萬6700元），麥可也有收到這筆錢，要是麥可希望終止監護人的合約，他們也願意，況且還是會向他18歲一樣的那麼愛他，儘管發生這件令人心碎的事。

美國媒體大都對此事以顯著篇幅報導，因為「攻其不備」不只當年票房大熱賣，在奧斯卡上也是頗為轟動，走紅好萊塢多年的珊卓布拉克，更因此片榮登奧斯卡最佳女主角寶座，廣大觀眾看了片子都相當感動，哪知道現實的人生如此灰暗，當有利益糾葛，溫情也會變調，真相實在是太殘酷。

「攻其不備」讓扮演白人養母的珊卓布拉克成為奧斯卡最佳女主角得主。圖／摘自imdb
「攻其不備」讓扮演白人養母的珊卓布拉克成為奧斯卡最佳女主角得主。圖／摘自imdb

「攻其不備」叫好叫座，故事的主角本尊現在卻怒告養父母撒謊騙人。圖／摘自imdb
「攻其不備」叫好叫座，故事的主角本尊現在卻怒告養父母撒謊騙人。圖／摘自imdb

麥可歐爾控告養父母一家侵佔他應得的利益，且他們也並不是真的養父母。（美聯社）
麥可歐爾控告養父母一家侵佔他應得的利益，且他們也並不是真的養父母。（美聯社）

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