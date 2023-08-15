Peggy被爆「教髒話被開除」 經紀人澄清曝與電視台關係

小S節目《小姐不熙娣》班底，有「最美英文老師」稱號的Peggy（Peggy Chen）被「鏡週刊」報導電視台高層看到她曾在個人頻道教外國人講髒話的影片，上主播台短短時間就被電視台開除，對此，Peggy經紀人回應並對部分內容做出澄清。
據「ETtoday星光雲」報導，經紀人表示Peggy是國外大學畢業，但非美國，她因興趣自學英文，並透過個人頻道與網友分享有趣的內容，希望能讓大家覺得學英文是有趣的，主要用意並非要教大家說髒話。
經紀人也表示，Peggy在電視台期間盡力做好工作，很感謝過往夥伴們的幫助，後續雙方仍保持友好關係。
小S節目《小姐不熙娣》班底，有「最美英文老師」稱號的Peggy（Peggy Chen）被「鏡週刊」報導電視台高層看到她曾在個人頻道教外國人講髒話的影片，上主播台短短時間就被電視台開除，對此，Peggy
福原愛婚變，前夫江宏傑早前開記者會控訴她斷聯、未遵守日本法院判決，而據今（15）日日媒《週刊女性》報導，福原愛傳因此遭到國際通緝。
而福原愛身價收入一直是婚變中受到討論的話題之一，外界好奇若她持
女星蔡秋鳳堂哥、台語歌手「台灣鴨王」蔡義德驚傳緊急送醫，他今（15）凌晨在臉書Po出躺在救護車上的照片，疑似是身邊朋友幫他發的文，寫著「義德哥送醫途中，請大家為他打氣加油…」。
蔡義德因小兒麻痺
謝金晶和哥哥謝順福攜手拍手遊廣告，並擔任「開始鑼888麻將賓果大賽」推廣大使，同門閨密朱海君因老公NONO捲入性騷疑雲，...
陳文茜近年飽受罕病折磨會在社群分享病況也出書，有酸民攻擊她「一直說要死卻一直沒有死」，她淡定反擊「活著，是我的事！」近來再曝她已打破美國病歷資料的最長存活紀錄。
BLACKPINK的LISA和LVMH集團執行長貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）緋聞甚囂塵上，兩人多次被直擊一起吃飯、共同景點打
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