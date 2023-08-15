Peggy被爆「教髒話被開除」 經紀人澄清曝與電視台關係

小S節目《小姐不熙娣》班底，有「最美英文老師」稱號的Peggy（Peggy Chen）被「鏡週刊」報導電視台高層看到她曾在個人頻道教外國人講髒話的影片，上主播台短短時間就被電視台開除，對此，Peggy經紀人回應並對部分內容做出澄清。

據「ETtoday星光雲」報導，經紀人表示Peggy是國外大學畢業，但非美國，她因興趣自學英文，並透過個人頻道與網友分享有趣的內容，希望能讓大家覺得學英文是有趣的，主要用意並非要教大家說髒話。

經紀人也表示，Peggy在電視台期間盡力做好工作，很感謝過往夥伴們的幫助，後續雙方仍保持友好關係。

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