「台灣鴨王」歌手蔡義德驚傳緊急送醫！助理證實「要集氣」

女星蔡秋鳳堂哥、台語歌手「台灣鴨王」蔡義德驚傳緊急送醫，他今（15）凌晨在臉書Po出躺在救護車上的照片，疑似是身邊朋友幫他發的文，寫著「義德哥送醫途中，請大家為他打氣加油…」。

蔡義德因小兒麻痺四肢萎縮，只能靠輪椅行動，一度被醫生宣告「四肢5年內漸凍」。 如今突然送醫，讓關心他的人都相當緊張，包括好友秀蘭瑪雅、賴慧如、龍千玉都留言關心。對此，蔡義德的親友在臉書透露最新情況，表示他已經平安沒事了，「醫師希望義德大哥多休養」，也呼籲粉絲：「希望各位粉絲們，粉絲的熱情與愛護家屬都知道，但家屬希望在打招呼握手過程不要過度熱情，因為這當中可能手會折到或扭到，加上義德哥有肌肉痿縮的症狀，希望粉絲們能體諒家屬的心情！」

而蔡義德的助理也回應目前狀況穩定，請大家不用擔心。

蔡義德日前因身體不適送醫。圖／摘自臉書

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