朱海君遭爆離婚NONO 閨密謝金晶曝私密對話

謝金晶和哥哥謝順福攜手拍手遊廣告，並擔任「開始鑼888麻將賓果大賽」推廣大使，同門閨密朱海君因老公NONO捲入性騷疑雲，狀況令人擔憂，私下有沒有聯絡？謝金晶說一直都有傳訊息，像前陣子朱海君在石牌福星宮演出，自己還傳簡訊替她打氣。

謝金晶傳訊說「寶貝今天演出加油」，朱海君回說「謝謝」並附有愛心符號，彼此已經有段時間沒有見面，對謝金晶而言，目前最好的方式就是關心，不過問細節。

NONO（陳宣裕）6月遭網紅「小紅老師」出面指控性騷，且受害人高達近30人，NONO日前移送北檢接受複訊，最後以50萬元交保，跟朱海君之間也傳出離婚，但遭經紀人否認。會不會心疼朱海君？謝金晶說：「她都號稱自己是鋼鐵君，她很堅強。」那感情觀會受影響嗎？謝金晶搖頭說不會，「像慧如，現在很幸福，在人生的道路漸漸找到自己想要的幸福。」

朱海君日前打起精神演出。圖／本報資料照片

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