快訊

雲林逆子縱火燒全家 5旬父搶救不治再添1死

學生好失望...今年大學分發入學沒出現「1現象」 老師：已恢復指考樣態

日職／王柏融時隔319天重登火腿一軍 隊友玉井大翔相見歡

陳文茜罹罕病被酸「稱要死一直沒死」　曝最新病況創「最長存活紀錄」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
陳文茜。 圖／擷自臉書
陳文茜。 圖／擷自臉書

陳文茜近年飽受罕病折磨會在社群分享病況也出書，有酸民攻擊她「一直說要死卻一直沒有死」，她淡定反擊「活著，是我的事！」近來再曝她已打破美國病歷資料的最長存活紀錄。

陳文茜提到曾以為自己活不過兩年，不過目前她已是美國病歷資料中最長存活紀錄，已經對抗病魔800天，也激勵自己「只要我夠小心，夠努力不懈」相信自己可以撐過這場疾病，而她也早已準備好遺囑，等她走後愛犬們將會交給誰收養，現在依據美國醫師寄來的新處方藥物，已經戒掉兩個台灣副作用強的重藥，只剩慢慢降下類固醇。也期盼等停止類固醇的那一天，會在花園烤肉，犒賞她的愛犬們。

相關新聞

陳文茜罹罕病被酸「稱要死一直沒死」　曝最新病況創「最長存活紀錄」

陳文茜近年飽受罕病折磨會在社群分享病況也出書，有酸民攻擊她「一直說要死卻一直沒有死」，她淡定反擊「活著，是我的事！」近來再曝她已打破美國病歷資料的最長存活紀錄。

又這麼巧？粉絲直擊Lisa同框緋聞男友「現身候機室」

BLACKPINK的LISA和LVMH集團執行長貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）緋聞甚囂塵上，兩人多次被直擊一起吃飯、共同景點打

恭喜！曾治豪宣布結婚 老婆是黑澀會美眉

賀一航兒子曾治豪今在臉書公開結婚喜訊，正式升格人夫，老婆正是黑澀會美眉Meggy，他表示如今擁有了家庭，也是甜蜜責任的開始，網友也紛紛獻上祝福。

性感女神被抓奶引爆「日本之恥」！最惡劣的竟然是這人

韓國性感女神DJ SODA在日本大阪的音樂活動上，慘遭多人公然抓奶揉胸。她氣憤將自己被侵犯的照片公開，立刻引發粉絲譁然。因為已經涉及犯罪，主辦單位今天發表嚴正聲明，將對性騷擾DJ SODA的人提出刑事與民事告訴。

孟耿如深夜自曝「副業出包」 對消費者致上十二萬分歉意

孟耿如近來陪伴捲入性騷風暴老公黃子佼，歷經一個多月的低調休養，她也開始逐漸恢復工作，為自己的藝術展宣傳，同時還要兼顧自創的蠟燭香氛品牌，深夜她突發文道歉，對於消費者在使用產品時，發生不好的體驗致歉。

福原愛現蹤新加坡！泳池戲水辣照曝光爽爽過

福原愛和江宏傑離婚後展開大戰，日前他到東京開記者會要求她遵從日本法院對他的有利判決，但福原愛至今不知身在何方，僅透過律師發聲明反擊。今（15）日日本媒體「Friday」爆出她6月底在新加坡和男性友人度假的照片，她穿著泳衣在無邊際泳池開心拍照，相當愜意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦