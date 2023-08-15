陳文茜罹罕病被酸「稱要死一直沒死」　曝最新病況創「最長存活紀錄」

陳文茜近年飽受罕病折磨會在社群分享病況也出書，有酸民攻擊她「一直說要死卻一直沒有死」，她淡定反擊「活著，是我的事！」近來再曝她已打破美國病歷資料的最長存活紀錄。

陳文茜提到曾以為自己活不過兩年，不過目前她已是美國病歷資料中最長存活紀錄，已經對抗病魔800天，也激勵自己「只要我夠小心，夠努力不懈」相信自己可以撐過這場疾病，而她也早已準備好遺囑，等她走後愛犬們將會交給誰收養，現在依據美國醫師寄來的新處方藥物，已經戒掉兩個台灣副作用強的重藥，只剩慢慢降下類固醇。也期盼等停止類固醇的那一天，會在花園烤肉，犒賞她的愛犬們。

udn討論區