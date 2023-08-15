性感女神被抓奶引爆「日本之恥」！最惡劣的竟然是這人

韓國性感女神DJ SODA在日本大阪的音樂活動上，慘遭多人公然抓奶揉胸。她氣憤將自己被侵犯的照片公開，立刻引發粉絲譁然。因為已經涉及犯罪，主辦單位今天發表嚴正聲明，將對性騷擾DJ SODA的人提出刑事與民事告訴。

然而對DJ SODA不禮貌的人不只有男生，她在推特上公布自己被熊抱揉奶的照片，當事人明顯是一名女性。對方自恃性別相同，大肆DJ SODA上下其手。DJ SODA表示這名女子抓得最兇猛，「她毫不留情地揉捏我的右胸，是所有摸我的人當中最大力的。」該名女子後來也繼續伸手攬住DJ SODA，直到經紀人發現不對勁，才趕緊出手隔開她。

不少網友立刻展開肉搜，找到了幾個沾沾自喜的加害者，怒斥這些人是「日本之恥」。然而DJ SODA也因此被檢討服裝過於暴露，她鄭重回應自己有穿衣自由，無論她穿什麼衣服，都不代表可以被隨意觸摸。

DJ SODA點名抱住她的女子已構成騷擾。圖／摘自推特

DJ SODA放大該名女子摸她胸部的照片。圖／摘自推特

udn討論區