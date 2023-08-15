孟耿如深夜自曝「副業出包」 對消費者致上十二萬分歉意

孟耿如近來陪伴捲入性騷風暴老公黃子佼，歷經一個多月的低調休養，她也開始逐漸恢復工作，為自己的藝術展宣傳，同時還要兼顧自創的蠟燭香氛品牌，深夜她突發文道歉，對於消費者在使用產品時，發生不好的體驗致歉。
孟耿如透露在去年9月之前，曾接到2、3位消費者使用產品後的狀況，在蠟燭燃燒靠近底部的時候，瓶器發生碎裂，當時她得知這樣的訊息後也非常擔心，自己過去使用國際品牌的蠟燭，也曾發生過同樣的情況，那時是因為室內冷氣開太冷，然後點燃蠟燭後不小心睡著，讓蠟燭在底部乾燒，才導致發生這件事，稱「真的是不良示範」。
而發生瓶器碎裂的狀況，可能的因素有很多，在產品推出前他們已做過無數次的測試，從來沒有出現這樣的情況，因此忽略了要第一時間提醒大家正確使用蠟燭的方法，對於消費者感到很抱歉，對此，他們採取措施，現在產品內都會附上一張提示小卡，讓消費者了解正確使用蠟燭的方法，此後再也沒收到消費者使用時瓶器碎裂的情況。
孟耿如近來陪伴捲入性騷風暴老公黃子佼，歷經一個多月的低調休養，她也開始逐漸恢復工作，為自己的藝術展宣傳，同時還要兼顧自創的蠟燭香氛品牌，深夜她突發文道歉，對於消費者在使用產品時，發生不好的體驗致歉。
福原愛和江宏傑離婚後展開大戰，日前他到東京開記者會要求她遵從日本法院對他的有利判決，但福原愛至今不知身在何方，僅透過律師發聲明反擊。今（15）日日本媒體「Friday」爆出她6月底在新加坡和男性友人度假的照片，她穿著泳衣在無邊際泳池開心拍照，相當愜意。
Makiyo近日接受《中天娛樂頻道》訪問時，被問到黃子佼爆料大小S一事，突然驚爆葛斯齊「又要爆料又要收買」。對此，葛斯齊先是出面要Makiyo拿出證據，更要她記得過去出事時媽媽曾出面替她求情處理善後。昨（14日）晚間葛斯齊還開直播公開Makiyo的黑歷史。
曾馨瑩2008年與鴻海集團創辦人郭台銘結婚，育有2女1男。她昨（14日）在社群平台更新動態，曝光外出旅遊的美照，其中一張還疑似試穿著細肩帶泳衣小露性感。
曾馨瑩昨天在IG更新近況，寫下：「Sum
女星黃嘉千與夏克立16年婚姻觸礁，離婚官司打了一年半，近日加拿大法院判決結果出爐，但不過黃嘉千則表示「夏先生故意扭曲事實」；隨後黃嘉千友人出面爆料，表示夏克立其實名下還有3間房產，要夏克立別賣慘。對此，夏克立15日在社群平台再度回擊。
天后李玟CoCo上月5日過世，享年48歲。她離開人世後仍紛擾不斷，有媒體報導她的老公Bruce有小三，並爆料他不願意幫她換卡拉OK系統，疑似她抱怨他難搞的錄音檔流出，在網路上瘋傳鬧得沸沸揚揚。對此，Bruce今（15）日發出聲明，堅稱自己的清白，並出示單據證明自己有幫李玟購買花籃以及換卡拉OK系統。
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