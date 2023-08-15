孟耿如深夜自曝「副業出包」 對消費者致上十二萬分歉意

孟耿如近來陪伴捲入性騷風暴老公黃子佼，歷經一個多月的低調休養，她也開始逐漸恢復工作，為自己的藝術展宣傳，同時還要兼顧自創的蠟燭香氛品牌，深夜她突發文道歉，對於消費者在使用產品時，發生不好的體驗致歉。

孟耿如透露在去年9月之前，曾接到2、3位消費者使用產品後的狀況，在蠟燭燃燒靠近底部的時候，瓶器發生碎裂，當時她得知這樣的訊息後也非常擔心，自己過去使用國際品牌的蠟燭，也曾發生過同樣的情況，那時是因為室內冷氣開太冷，然後點燃蠟燭後不小心睡著，讓蠟燭在底部乾燒，才導致發生這件事，稱「真的是不良示範」。

而發生瓶器碎裂的狀況，可能的因素有很多，在產品推出前他們已做過無數次的測試，從來沒有出現這樣的情況，因此忽略了要第一時間提醒大家正確使用蠟燭的方法，對於消費者感到很抱歉，對此，他們採取措施，現在產品內都會附上一張提示小卡，讓消費者了解正確使用蠟燭的方法，此後再也沒收到消費者使用時瓶器碎裂的情況。

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