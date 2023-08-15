福原愛現蹤新加坡！泳池戲水辣照曝光爽爽過

福原愛和江宏傑離婚後展開大戰，日前他到東京開記者會要求她遵從日本法院對他的有利判決，但福原愛至今不知身在何方，僅透過律師發聲明反擊。今（15）日日本媒體「Friday」爆出她6月底在新加坡和男性友人度假的照片，她穿著泳衣在無邊際泳池開心拍照，相當愜意。

報導指出，福原愛6月底住進每晚至少日幣15萬（約台幣3萬2）的新加坡金沙酒店套房，開心地和男友人一起在泳池戲水，不過周邊有人很快就認出她，她聽到旁人的竊竊私語後，就拿起墨鏡戴上。新加坡日僑盛傳她可能移居當地，因為曾看過到她騎腳踏車接送人，有時候則是她與男友人同行。

至於福原愛為何拒絕執行江宏傑的有利判決、有沒有考慮搬到新加坡生活？「Friday」詢問了福原愛的回應，但都未得到答覆。

福原愛在新加坡飯店泳池戲水。圖／摘自日本雅虎網頁

福原愛在新加坡飯店泳池戲水。圖／摘自日本雅虎網頁

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