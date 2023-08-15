福原愛現蹤新加坡！泳池戲水辣照曝光爽爽過

福原愛和江宏傑離婚後展開大戰，日前他到東京開記者會要求她遵從日本法院對他的有利判決，但福原愛至今不知身在何方，僅透過律師發聲明反擊。今（15）日日本媒體「Friday」爆出她6月底在新加坡和男性友人度假的照片，她穿著泳衣在無邊際泳池開心拍照，相當愜意。
報導指出，福原愛6月底住進每晚至少日幣15萬（約台幣3萬2）的新加坡金沙酒店套房，開心地和男友人一起在泳池戲水，不過周邊有人很快就認出她，她聽到旁人的竊竊私語後，就拿起墨鏡戴上。新加坡日僑盛傳她可能移居當地，因為曾看過到她騎腳踏車接送人，有時候則是她與男友人同行。
至於福原愛為何拒絕執行江宏傑的有利判決、有沒有考慮搬到新加坡生活？「Friday」詢問了福原愛的回應，但都未得到答覆。
賀一航兒子曾治豪今在臉書公開結婚喜訊，正式升格人夫，老婆正是黑澀會美眉Meggy，他表示如今擁有了家庭，也是甜蜜責任的開始，網友也紛紛獻上祝福。
韓國性感女神DJ SODA在日本大阪的音樂活動上，慘遭多人公然抓奶揉胸。她氣憤將自己被侵犯的照片公開，立刻引發粉絲譁然。因為已經涉及犯罪，主辦單位今天發表嚴正聲明，將對性騷擾DJ SODA的人提出刑事與民事告訴。
孟耿如近來陪伴捲入性騷風暴老公黃子佼，歷經一個多月的低調休養，她也開始逐漸恢復工作，為自己的藝術展宣傳，同時還要兼顧自創的蠟燭香氛品牌，深夜她突發文道歉，對於消費者在使用產品時，發生不好的體驗致歉。
福原愛和江宏傑離婚後展開大戰，日前他到東京開記者會要求她遵從日本法院對他的有利判決，但福原愛至今不知身在何方，僅透過律師發聲明反擊。今（15）日日本媒體「Friday」爆出她6月底在新加坡和男性友人度假的照片，她穿著泳衣在無邊際泳池開心拍照，相當愜意。
Makiyo近日接受《中天娛樂頻道》訪問時，被問到黃子佼爆料大小S一事，突然驚爆葛斯齊「又要爆料又要收買」。對此，葛斯齊先是出面要Makiyo拿出證據，更要她記得過去出事時媽媽曾出面替她求情處理善後。昨（14日）晚間葛斯齊還開直播公開Makiyo的黑歷史。
曾馨瑩2008年與鴻海集團創辦人郭台銘結婚，育有2女1男。她昨（14日）在社群平台更新動態，曝光外出旅遊的美照，其中一張還疑似試穿著細肩帶泳衣小露性感。
曾馨瑩昨天在IG更新近況，寫下：「Sum
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