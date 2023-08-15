遭指收買！葛斯齊爆Makiyo未曝光黑歷史

Makiyo近日接受《中天娛樂頻道》訪問時，被問到黃子佼爆料大小S一事，突然驚爆葛斯齊「又要爆料又要收買」。對此，葛斯齊先是出面要Makiyo拿出證據，更要她記得過去出事時媽媽曾出面替她求情處理善後。昨（14日）晚間葛斯齊還開直播公開Makiyo的黑歷史。

葛斯齊昨天晚間在臉書開直播，針對被指控遭收買，他則歡迎大家拿出證據，更無奈表示「收買這種事情跟我真的是絕緣體」、「我如果被收買不會窮成這個樣子」，還稱若公開帳戶的話會很丟臉，因為存款都不超過6位數。

葛斯齊也提起Makiyo過去毆打計程車司機的黑歷史，「我不是在挖苦妳，而是妳對妳講的話，妳都忘記了嗎？」、「妳怎麼都不為妳過去做過的事情，再去多想一下、檢討一下，妳有沒有資格講這種事情，如果妳在大陸發展的話，我告訴妳，妳已經是失德藝人了，妳必須涼了，妳明白了嗎」。

此外，葛斯齊更曝光Makiyo喝酒、抽菸的照片，表示當時Ma媽媽還替Makiyo求情別登出來，怕有損Makiyo形象。對於Makiyo出事後曾高喊已經戒酒，但卻又被爆料多次破戒喝酒，葛斯齊則隔空喊話Makiyo：「我跟妳不一樣，我是有查證過，那妳呢？沒有查證過，以後說話還是小心點，別忘了，我叫做葛斯齊，我是一名狗仔，我是一名記者」，還反問Makiyo：「我不知道你今天覺得我噁心是噁心在哪裡？」

udn討論區