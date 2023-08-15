當年郭台銘一見鍾情！曾馨瑩曬性感照洩「結婚15週年驚喜」

曾馨瑩2008年與鴻海集團創辦人郭台銘結婚，育有2女1男。她昨（14日）在社群平台更新動態，曝光外出旅遊的美照，其中一張還疑似試穿著細肩帶泳衣小露性感。

曾馨瑩昨天在IG更新近況，寫下：「Summer time，每個瞬間都有背後的故事⋯⋯願你們的每一個故事都有美好的記憶」，並分享8張美照，舉手投足都相當優雅。據《鏡週刊》報導，曾馨瑩手中所捧的花是7月結婚15週年當天，郭台銘從台灣跨海送上的禮物。

發文一出，引來網友們留言狂讚：「真美，100分氣質美少女！」、「好美好有氣質」、「氣質美人」、「顏質真高」、「婦氣質～人美心也美❤️」，還有網友留言喊：「第一夫人好！」。

日前郭台銘出新書《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》，內容中提到與曾馨瑩相識的過程，直呼「第一次見到馨瑩，幾乎是一見鍾情。」書中提及，當時鴻海尾牙有段節目要和林志玲跳探戈，因此找來「林志玲的舞蹈老師」曾馨瑩教舞。郭台銘回憶起當時，表示第一次見面就被曾馨瑩專注教舞的模樣吸引，他整個目光都放在曾馨瑩身上。

郭台銘強調，一個舞者站在台上，唯有憑著舞技、氣勢才能鎮壓住整個舞台，而他當時在曾馨瑩身上就觀察到到「一位舞者的氣勢與心胸，足以讓自己駕馭各式各樣的舞台」，更從中省思「一位舞者尚且如此，何況是一個團隊、一整個公司」。

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