遭控「有3棟房」還裝窮　夏克立揭證據反擊：有人一直抹黑我

女星黃嘉千與夏克立16年婚姻觸礁，離婚官司打了一年半，近日加拿大法院判決結果出爐，但不過黃嘉千則表示「夏先生故意扭曲事實」；隨後黃嘉千友人出面爆料，表示夏克立其實名下還有3間房產，要夏克立別賣慘。對此，夏克立15日在社群平台再度回擊。

日前媒體爆料他在大陸所賺的錢都匯到加拿大置產，在溫哥華買的3間房子都是登記在夏克立名下。對此，夏克立今天一早在社群平台發聲，並曝光合約內容，表示原先去大陸工作時有經紀公司、經紀人，「『有人』不要我有經紀公司，他要控制我」，便安插黃嘉千熟識的人來當她的經紀人；至於錢則被送到合約上某個人的戶頭，而對方戶頭則是在中國而非加拿大。

夏克立還隔空嗆聲，要爆料者公開自己姓名別匿名抹黑，更稱自己位居弱勢沒錢找律師打官司，「我很生氣，因為這樣不公平阿，『有人』一直出來講話抹黑我」。

據「三立新聞網」報導，郎祖筠表示，她有致電黃嘉千經紀人了解狀況，「想說是誰呀？為什麼會知道這些事情，我們都驚訝」解釋他們不知道該友人是誰，並沒有安排友人出來幫忙講話。而黃嘉千經紀人方面至今沒有出面回應。

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