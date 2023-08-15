周潤發摔傷肋骨骨裂 不聽醫師勸「帶傷偷跑步」憔悴模樣曝光
68歲周潤發7月時才透露因為跑步出意外側身落地，導致左邊第4條肋骨骨裂，醫師千叮萬囑，要他暫停跑步運動2個月，不過日前有民眾目擊到他從山上走下來，猜測他可能剛跑步完，沒有遵照醫師的囑咐。
11日前有民眾在社群分享巧遇野生的周潤發，只見他依然穿著一身黑色的運動服裝，也很親切的與大家自拍合照，不過氣色看起來不如以往，看似有些疲憊，於是有網友問「發哥這身打扮好像剛跑步啊，不是說他受傷了嗎」，網友則回覆「應該爬山，剛從那邊下來」而地點就是在半山扶梯那，還貼出一張周潤發下樓梯的照片，看起來骨裂尚未痊癒，需扶著扶手下樓。
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