梁朝偉被爆與程瀟有私生子首露面 曬照曝婚姻真實狀況
港媒日前爆出影帝梁朝偉偷吃女團出身的大陸25歲女偶像程瀟，甚至為此在日本置產，還有私生子。程瀟工作室發聲闢謠，直說「假得離譜」，最近梁朝偉與香港名媛雷林靜怡（Jane）相會，劉嘉玲也有現身按讚，表明現今婚姻狀況依舊如昔。
香港名媛雷林靜怡最近在IG曬出與梁朝偉的合照，還標記了劉嘉玲，劉嘉玲也迅速來按讚，只見梁朝偉身穿牛仔外套手拿酒杯，對著鏡頭微笑，看起來鄉情愉悅，完全不被近日謠言所苦。這也看得出來，面對偷吃傳聞，程瀟選擇發聲闢謠，梁朝偉、劉嘉玲這對演藝圈銀色夫妻則是完全不在意。
此外，程瀟的粉絲也公開她過去一年多的行程佐證，證明相當忙碌，「怎麼生啊，太離譜了，路人都信不的程度，造謠的抓進去吧」，許多網友也幫腔：「程瀟還沒這個本事能接觸到梁朝偉吧」、「別太離譜了我說，你看看有誰信嗎」。
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