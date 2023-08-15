快訊

丈夫寧可和熟齡女「滾床」 知名旅行社女經理崩潰獲賠50萬

烏克蘭家暴悲劇：從戰場歸來的丈夫，變成了怪物

早晨財經速解讀／碧桂園風暴 下一輪系統性風險？季線買盤出現 輝達上漲7%

電視台高層看到這支影片立馬開除 「最美英文老師」Peggy轉型主播夢碎

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
Peggy以生動的方式進行英語教學。圖／摘自ig
Peggy以生動的方式進行英語教學。圖／摘自ig

東森「小姐不熙娣」班底Peggy有「最美英文老師」的稱號，據「鏡週刊」報導，Peggy原本被電視台相中，有機會直接上主播台播新聞，卻被高層看到她在自家頻道教外國人說髒話的影片，於是直接將她開除，不過她接著又被製作人B2挖掘，才會進入「小姐不熙娣」當節目班底。

Peggy外型亮眼，她在YouTube頻道上傳英文教學影片，擁有16萬訂閱數，「鏡週刊」報導，有電視台相關人士看到她的影片，當時正好在招募新人，電視台認為她英文口條流利，外型也符合要求，於是主動向她招手，開出優渥條件邀她到電視台上班，且不用從記者當起，直接空降主播台，可看出電視台對她的重視程度。

只不過才短短一個月，電視台高層因看到她教外國人講髒話的影片，竟火速將她開除，Peggy雖然能理解電視台的想法，但仍不免有些難過，還好後來她被製作人B2相中，加入「小姐不熙娣」班底，同樣可增加曝光機會，而她也曾上百靈果的節目分享被電視台刷下的經過，對此事已經釋懷。

Peggy有國外留學背景，英文相當流利。圖／摘自ig
Peggy有國外留學背景，英文相當流利。圖／摘自ig

相關新聞

電視台高層看到這支影片立馬開除 「最美英文老師」Peggy轉型主播夢碎

東森「小姐不熙娣」班底Peggy有「最美英文老師」的稱號，據「鏡週刊」報導，Peggy原本被電視台相中，有機會直接上主播台播新聞，卻被高層看到她在自家頻道教外國人說髒話的影片，於是直接將她開除，不過她

馬俊麟回鍋民視8點檔 爆簽防偷吃條款驚人罰款曝光

男星馬俊麟回歸民視8點檔，當年他拍「大時代」時因與王瞳傳出假戲真做，鬧出已婚人夫緋聞，導致形象重挫，今年初他曾跳槽到三立...

疑遭李玟狂譙音檔流出 Bruce不忍反擊

李玟（CoCo）過世超過1個月，但跟老公Bruce（樂裕民）的關係剪不斷理還亂，昨有知情人士提供一段疑似李玟生前的音檔，...

天王天后舞台事故！除了張學友…李玟摔傷最令人心疼

62歲的張學友上周起在大馬舉行橫跨2周、合計6場的「60+」世界巡演，昨晚第3場不慎跌倒，第一時間敬業地起身繼續演出，讓...

獨／台灣孔劉「剋星」竟是她！首曝夫妻萌喵閨房情趣

「台灣孔劉」梁赫群接下中視新節目「戀愛上線中」主持棒，他和老婆周裕婷（Stacey）結婚近10年，婚後育有一子，他自招老...

赴新加坡演出竟發生連環車禍！小亮哥額頭破相縫九針

林姿佑日前上三立「阿姐萬歲」，分享出國旅遊遇到的考驗。她說出國時常被丟包，結果養出獨立個性，原來老公小亮哥只要去有賭場的地方，都會丟包她

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦