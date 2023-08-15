電視台高層看到這支影片立馬開除 「最美英文老師」Peggy轉型主播夢碎

東森「小姐不熙娣」班底Peggy有「最美英文老師」的稱號，據「鏡週刊」報導，Peggy原本被電視台相中，有機會直接上主播台播新聞，卻被高層看到她在自家頻道教外國人說髒話的影片，於是直接將她開除，不過她接著又被製作人B2挖掘，才會進入「小姐不熙娣」當節目班底。

Peggy外型亮眼，她在YouTube頻道上傳英文教學影片，擁有16萬訂閱數，「鏡週刊」報導，有電視台相關人士看到她的影片，當時正好在招募新人，電視台認為她英文口條流利，外型也符合要求，於是主動向她招手，開出優渥條件邀她到電視台上班，且不用從記者當起，直接空降主播台，可看出電視台對她的重視程度。

只不過才短短一個月，電視台高層因看到她教外國人講髒話的影片，竟火速將她開除，Peggy雖然能理解電視台的想法，但仍不免有些難過，還好後來她被製作人B2相中，加入「小姐不熙娣」班底，同樣可增加曝光機會，而她也曾上百靈果的節目分享被電視台刷下的經過，對此事已經釋懷。

Peggy有國外留學背景，英文相當流利。圖／摘自ig

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