電視台高層看到這支影片立馬開除 「最美英文老師」Peggy轉型主播夢碎
東森「小姐不熙娣」班底Peggy有「最美英文老師」的稱號，據「鏡週刊」報導，Peggy原本被電視台相中，有機會直接上主播台播新聞，卻被高層看到她在自家頻道教外國人說髒話的影片，於是直接將她開除，不過她接著又被製作人B2挖掘，才會進入「小姐不熙娣」當節目班底。
Peggy外型亮眼，她在YouTube頻道上傳英文教學影片，擁有16萬訂閱數，「鏡週刊」報導，有電視台相關人士看到她的影片，當時正好在招募新人，電視台認為她英文口條流利，外型也符合要求，於是主動向她招手，開出優渥條件邀她到電視台上班，且不用從記者當起，直接空降主播台，可看出電視台對她的重視程度。
只不過才短短一個月，電視台高層因看到她教外國人講髒話的影片，竟火速將她開除，Peggy雖然能理解電視台的想法，但仍不免有些難過，還好後來她被製作人B2相中，加入「小姐不熙娣」班底，同樣可增加曝光機會，而她也曾上百靈果的節目分享被電視台刷下的經過，對此事已經釋懷。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言