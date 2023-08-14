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馬俊麟回鍋民視8點檔 爆簽防偷吃條款驚人罰款曝光

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
馬俊麟出席「愛的榮耀」開鏡。圖／民視提供
馬俊麟出席「愛的榮耀」開鏡。圖／民視提供

男星馬俊麟回歸民視8點檔，當年他拍「大時代」時因與王瞳傳出假戲真做，鬧出已婚人夫緋聞，導致形象重挫，今年初他曾跳槽到三立拍「一家團圓」， 如今又回鍋民視演新8點檔「愛的榮耀」．製作人王珮華驚爆在演出合約中特別要求他簽特殊條款，表示：「一個讓老婆、讓家人安心的條款。」意即禁止與女演員假戲真做、防偷吃條款，違約則可能罰200 萬以上。

重回民視拍8點檔，馬俊麟目前的角色未定，製作人王珮華表示，因為過去在自己製作的「大時代」中，馬俊麟曾爆出緋聞，為此她特別給馬俊麟立下特別條款，「合約我會註明，希望他的另一半能安心，他能安心 ，我的戲也拍得安心的條款。」被問條款內容為何，王珮華透露：「還是會有吻戲啦，但會限制他不要將戲裡的感情帶回家。」若違約，王珮華表示將會超過200萬，「因為物價都上漲、便當也都變貴了，如果違約，我會希望賠款多一點。」

製作人提及條款，馬俊麟從頭到尾面癱，並無太大情緒變化，看似默認接受，被問老婆是否有任何要求，他坦言：「她一直都沒有任何限制。」表示老婆知道自己的對手女演員是誰，他也和老婆提到王珮華製作的戲好，期許自己角色有所發揮。

馬俊麟出席「愛的榮耀」開鏡。記者李政龍／攝影
馬俊麟出席「愛的榮耀」開鏡。記者李政龍／攝影

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