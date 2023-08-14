疑遭李玟狂譙音檔流出 Bruce不忍反擊

李玟（CoCo）過世超過1個月，但跟老公Bruce（樂裕民）的關係剪不斷理還亂，昨有知情人士提供一段疑似李玟生前的音檔，指出Bruce的愛妻形象都是假的，稍早Bruce透過友人澄清，並強調有證據證明所言不假。

知情人士向媒體透露，樂裕民對外表現出「愛妻樣」全是謊言，兩人幾乎是靠助理Rosanna傳話聯繫，並提供疑似李玟生前的音檔，內容是李玟當時想更換卡拉OK系統，樂裕民卻感到不悅，也不願支付更換費用，並透過助理傳話打槍，認為CoCo要求太高、難搞，能聽見音檔中李玟大喊「Amazing」，接著寒心稱「He forgot who he married, and how much I help him.（他忘記了他娶了誰（歌手）！也忘記這段婚姻裡，我幫助他多少）」。

對此，Bruce的友人表示有按照李玟需求更換卡拉OK系統，也有單據可以證明，另外對於透過助理傳話，Bruce友人回應：「Bruce和CoCo經常溝通。會討論重要的事情。當涉及日常需求時，助理們負責處理一切。這也是CoCo的要求。對於日理萬機的商人來說，這是非常常見的做法。」

Bruce身邊好友代為回應內容： 卡拉OK系统 CoCo擁有很多套卡拉OK系統，而且都是最先進的。Bruce在山頂白加道設置了一套，在赤柱置了一套。當CoCo住在四季酒店時，他也在那裡置了一套。她不喜歡第一套，就換了另一套。她也不喜歡那一套，並想再換一套。但價格方面每套都是非常昂貴的，所以Bruce的助理需要批准才可進行，因爲之前已經換了兩次了。而最後也按照她的要求做了，Karaoke公司知道整個過程，我方亦有單據可以證實。所以，音頻（音檔）反映的並不是全部真相。 通過助理進行溝通 Bruce和CoCo經常溝通。會討論重要的事情。當涉及日常需求時，助理們負責處理一切。這也是CoCo的要求。對於日理萬機的商人來說，這是非常常見的做法。

udn討論區