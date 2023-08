疑遭李玟狂譙音檔流出 Bruce不忍反擊

李玟(CoCo)過世超過1個月,但跟老公Bruce(樂裕民)的關係剪不斷理還亂,昨有知情人士提供一段疑似李玟生前的音檔,指出Bruce的愛妻形象都是假的,稍早Bruce透過友人澄清,並強調有證據證明所言不假。

知情人士向媒體透露,樂裕民對外表現出「愛妻樣」全是謊言,兩人幾乎是靠助理Rosanna傳話聯繫,並提供疑似李玟生前的音檔,內容是李玟當時想更換卡拉OK系統,樂裕民卻感到不悅,也不願支付更換費用,並透過助理傳話打槍,認為CoCo要求太高、難搞,能聽見音檔中李玟大喊「Amazing」,接著寒心稱「He forgot who he married, and how much I help him.(他忘記了他娶了誰(歌手)!也忘記這段婚姻裡,我幫助他多少)」。

對此,Bruce的友人表示有按照李玟需求更換卡拉OK系統,也有單據可以證明,另外對於透過助理傳話,Bruce友人回應:「Bruce和CoCo經常溝通。會討論重要的事情。當涉及日常需求時,助理們負責處理一切。這也是CoCo的要求。對於日理萬機的商人來說,這是非常常見的做法。」

Bruce身邊好友代為回應內容: 卡拉OK系统 CoCo擁有很多套卡拉OK系統,而且都是最先進的。Bruce在山頂白加道設置了一套,在赤柱置了一套。當CoCo住在四季酒店時,他也在那裡置了一套。她不喜歡第一套,就換了另一套。她也不喜歡那一套,並想再換一套。但價格方面每套都是非常昂貴的,所以Bruce的助理需要批准才可進行,因爲之前已經換了兩次了。而最後也按照她的要求做了,Karaoke公司知道整個過程,我方亦有單據可以證實。所以,音頻(音檔)反映的並不是全部真相。 通過助理進行溝通 Bruce和CoCo經常溝通。會討論重要的事情。當涉及日常需求時,助理們負責處理一切。這也是CoCo的要求。對於日理萬機的商人來說,這是非常常見的做法。

