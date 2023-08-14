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天王天后舞台事故！除了張學友…李玟摔傷最令人心疼

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
李玟常年靠右腳支撐全身的力量。圖／Timeless Treasure提供
李玟常年靠右腳支撐全身的力量。圖／Timeless Treasure提供

62歲的張學友上周起在大馬舉行橫跨2周、合計6場的「60+」世界巡演，昨晚第3場不慎跌倒，第一時間敬業地起身繼續演出，讓粉絲很是心疼。而台上機關重重，像是已故天后李玟、林子祥、陳奕迅、張惠妹、羅志祥都遇過類似意外。

張學友因為耳水不平衡症狀發作，強忍暈眩不適繼續演出，昨晚走下舞台斜坡時疑失去平衡、跌坐在地，所幸沒大礙。他表示這是頭一回在演唱會期間發作，頭暈會影響跳舞，但不影響唱歌，而他所屬唱片公司表示他當時並沒暈眩，只是在平的舞台滑倒，接著會休息備戰剩餘3場演出。

李玟生前因左腿天生缺陷動刀，術後常年靠右腿支撐全身力量，2017年在大陸長沙舉辦演唱會，舞台地板過滑讓她不慎跌倒，索性坐在地上說：「跌倒了，就算跌斷了骨頭，也會繼續唱下去。」就醫才發現右小腿掉了一塊肉，令人心疼。

張惠妹每每現身都穿上驚人高跟鞋，2015年擔任江蕙演唱會嘉賓熱舞時太過激動，整個人跌坐在地，她先呼喊「給我掌聲」，臨危不亂地起身繼續演出，十分敬業；羅志祥去年在高雄開唱成為升降台意外的受害者，靠雙手撐在兩側免於墜落重傷，僅右小腿撞傷。

陳奕迅2002年參加台灣校園演唱會，不慎踩斷音箱支撐架導致下半身狠撞舞台邊緣，摔破睪丸，忍痛敬業完成演出後才就醫；而林子祥2003年擔任汪明荃演唱會嘉賓，由於升降台故障、跌落8呎大洞當場昏迷，急救後撿回一命，但留下右耳嚴重耳鳴、只能聽到單聲道的後遺症，被迫休養2年。

張學友演唱會時不適跌倒。圖／摘自小紅書
張學友演唱會時不適跌倒。圖／摘自小紅書

李玟2017年在大陸長沙開唱摔倒，右小腿掉了一塊肉。圖／摘自微博
李玟2017年在大陸長沙開唱摔倒，右小腿掉了一塊肉。圖／摘自微博

張惠妹(左)擔任江蕙演唱會嘉賓時太過激動而滑倒在地。圖／本報資料照片
張惠妹(左)擔任江蕙演唱會嘉賓時太過激動而滑倒在地。圖／本報資料照片

羅志祥(中)差點跌落升降台。 圖／擷自羅志祥臉書
羅志祥(中)差點跌落升降台。 圖／擷自羅志祥臉書

林子祥因2003年的開唱意外留下永久性耳傷。圖／摘自微博
林子祥因2003年的開唱意外留下永久性耳傷。圖／摘自微博

陳奕迅每每在台上演出時總是非常投入。圖／摘自臉書
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