獨／台灣孔劉「剋星」竟是她！首曝夫妻萌喵閨房情趣

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聯合報／ 記者林怡秀／專訪
梁赫群分享和老婆間的相處之道。記者王聰賢／攝影
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「台灣孔劉梁赫群接下中視新節目「戀愛上線中」主持棒，他和老婆周裕婷（Stacey）結婚近10年，婚後育有一子，他自招老婆是他的剋星，知道他不喜歡被打電話查勤，只會默默傳簡訊，告訴他等他一起看籃球賽，讓他心甘情願乖乖回家，而且老婆一天沒打電話，他還會覺得不對勁，老婆高超的馭夫術，連他自己都甘拜下風。

被問到經營婚姻的祕訣，梁赫群說「其實人婚前婚後都會變，我說的變是她婚前可能會迎合你的喜好，婚後有小孩有事業，可能注意力就變成在小孩身上，我太太不是會奪命連環摳的人，她自許是一隻白色的貓咪，美麗驕傲，她都會給我看一些貓咪的短影片，她會說主人都是怎麼去疼那隻貓，我是她的主人，晚上也要我這樣對她。」很懂得經營夫妻情趣。

梁赫群說，老婆白天是婚顧業女強人，工作上能力出眾八面玲瓏，「但她常說，她最撒嬌最溫柔的一面，只有我才看得到。」當然婚姻10年，不可能沒吵過架，梁赫群是個會把情緒悶在心裡的人，可是老婆完全不是，脾氣來得快也去得快，「她常上一秒還在吵，下一秒又問等一下要去吃什麼，你就覺得她是人格分裂嗎？但我還在生氣啊，她就會摟著我說，不要生氣囉，你再生氣的話，貓爪就會來抓你囉」，讓梁赫群再也吵不下去，徹底對她沒輒，也難怪梁赫群會說老婆就是他的剋星。

梁赫群接下中視「戀愛上線中」主持棒。記者王聰賢／攝影
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