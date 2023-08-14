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赴新加坡演出竟發生連環車禍！小亮哥額頭破相縫九針

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
林姿佑想起小亮哥出車禍的意外心有餘悸。圖／三立提供
林姿佑想起小亮哥出車禍的意外心有餘悸。圖／三立提供

林姿佑日前上三立「阿姐萬歲」，分享出國旅遊遇到的考驗。她說出國時常被丟包，結果養出獨立個性，原來老公小亮哥只要去有賭場的地方，都會丟包她，而他們最常去就是拉斯維加斯，有次林姿佑起床後發現老公不見了，但肚子又餓，只好硬靠自己點餐，但菜單又全是英文，真是一大考驗。

她笑說到現在已經變成點餐達人，還可以帶兩個小孩出去玩，完全是被訓練出來。林姿佑說：「我老公在賭場裡面什麼英文都會講，但點菜還是要靠我，很奇怪。」

而且每次出國她必定造訪醫院，原來小亮哥一點小病小痛就要看醫生，但國外看醫生很貴，林姿佑記得4、5年前陪小亮哥去新加坡演出，當時他覺得有點倒嗓，堅持要打針。結果打完針在去演出的路上，發生連環車禍，小亮哥因此額頭縫了9針，實在是禍不單行。

苗可麗認為出國最容易看透一個人，好不好、合不合、爽不爽，立刻就能就見真章，還開玩笑說：「如果爽就是兩個人出去三個人回來，不爽的話兩個人出去也可能一個人回來」。她記得自己20多歲時跟前男友出國，一出國發現兩人價值觀完全不同，到機場甩頭就走人。

「阿姐萬歲」上週播出收視又再創好成績，女性族群25-49歲收視1.18，代表成功收服輕熟女和熟女們的心。

林姿佑在「阿姐萬歲」中聊旅遊故事。圖／三立提供
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