網紅「小紅老師」收性騷受害者爆料 驚「有讓人無法相信的大人物」

網紅「小紅老師」因出面揭發NONO的性騷惡行，並為受害者發聲，讓她也收到不少來自四面八方的爆料，她在臉書發文表示，裡面有太多內容「讓人震碎三觀、驚恐，甚至還有無法相信的大人物。如果我代發聲，真的會變成爆料公社，血流成河不只演藝圈，這不是我們樂見的。」直呼這社會實在有太多黑暗的角落。

小紅老師透露，剛開始諮詢律師時，也被很多律師掛電話拒絕，但她決定豁出去，所以集結被害人團結起來做同一件事，她認為求救還是要找對人，不然求救反而會成為壓垮自己的一根稻草，她鼓勵受害者們，不要害怕求救，「我知道大家都不容易，如果能好好保護好自己，誰不要呢！但要開始練習捍衛自己，為自己的人生討公道，這樣才會有人有辦法幫忙你！」

以下為臉書全文：

如果我代發聲，真的會變成爆料公社，血流成河不只演藝圈，這不是我們樂見的。

我也知道很多人的事件都沒被外界聽到，甚至不知道第一步該怎麼做。我能做的，是分享這段時間的自身經驗。

我剛開始在諮詢律師時，也是被很多律師掛電話、數落說打不贏、別浪費時間、妳有錢嗎？….每每諮詢完都崩潰大哭。

ㄧ邊是當時的輿論壓力，ㄧ邊是旁人的不諒解，ㄧ邊是每個律師嘴裡的不可能！我被搞頭身心俱疲，每天都在崩潰和逞強之間遊走，因為還要照顧其他受害者的心理狀況。

我真的隨時都可以放棄！但我沒有，我怎麼可能還沒開始就舉白旗，我已經豁出去了！

我很堅持，所以集結了彼此互不認識的被害人團結做同ㄧ件事，也才遇到486大哥的幫忙，從大哥的律師團隊裡頭，才知道每個律師會有自己的強項，分門別類那樣。如果你的律師不懂你，多諮詢幾個別輕易放棄。

如果你第一步不知道該怎麼做的話，鼓起勇氣打電話。現在很多機構都很重視家暴、性騷性侵，為躲在角落的受害者發聲，像勵馨基金會。

求救要找對人，不然你的求救，無疑會是壓垮你的ㄧ根稻草。

有些性侵案發生在親人之間，你跟家人說，迎來ㄧ陣謾罵，你更害怕了，你退縮了，那禽獸般的親人每年來你家作客，還是持續侵犯你，陰影會深埋在你心裡多少年？

補習班大名師，營造的完美人設，對學生和同事伸出魔手，利用權勢關係性侵，逼迫你們不能張揚，每晚睡覺還會夢見那張噁心又逼近的臉。

有的被商業名人職場權勢性侵，受不了要離職，開始被恐嚇、跟蹤、毆打，都是ㄧ些有頭有臉的衣冠禽獸。

我知道大家都不容易，如果能好好保護好自己，誰不要呢！但要開始練習捍衛自己，為自己的人生討公道，這樣才會有人有辦法幫忙你！

「超人也是聽到求救才會出現的，不是嗎？」

或許現在的我無法給你們更多的援助，因為我還在這條路上奔跑著，但我願意當一個懂你的傾聽者。

別預設立場，決定權都在自己手裡，不要還沒開始就放棄！

#nevergiveup