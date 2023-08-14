獨／張艾嘉獨子Oscar傳婚訊 好兄弟陳柏霖1句話露餡了

張艾嘉32歲的兒子Oscar（王令塵）今天傳出喜訊，預計要在今年12月2日與超模女友游天翼在香港舉行婚宴，而和王令塵是好友的陳柏霖今為林辰唏新書站台，私下被問到此事，他笑說：「欸！這可以說嗎？公開囉？但我會去。」問到是否當伴郎，他接著笑而不答，撒嬌說：「去問他啦。」

陳柏霖和王令塵認識很久，從王令塵的社群也可見，他們曾一起慶生，互動也不少，其實王令塵除了頂星二代光環，畢業於英國切爾西藝術與設計學院的他，也是位跨界藝術家，本身就結識許多演藝圈好友，像是彭于晏、周興哲、許光漢、周杰倫、陳柏霖、王陽明、潘瑋柏等有私交，屆時婚宴想必是星光熠熠。

王令塵與大陸超模女友游天翼已交往6年，原本2年前要在王令塵滿30歲時結婚，但因為疫情關係而打亂計畫，如今確定要在12月2日於香港舉辦盛大婚宴，將會成為焦點。

王令塵是張艾嘉和香港富商王靖雄獨子，最轟動外界的是，他曾於9歲時在上學途中被綁架，當時歹徒向張艾嘉夫妻要求1500萬港幣（約5400萬新台幣）的贖金，否則就威脅撕票，在張艾嘉夫婦冷靜處理下，3名綁匪最終在旺角一家酒店被逮捕，王令塵也被警方從一個行李箱中救出，後來張艾嘉選擇停工3年陪伴兒子，並一起從香港到英國生活。時隔多年，王令塵也在今年4月受訪時首度回應港媒，他表示這件事對自己影響極大，不過也正面看待，「這個都是不正常的成長過程，但是你要面對它，儘量避開它，向前走，然後其他東西都成為過去」。

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