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賈靜雯下身失蹤辣爆！A-Lin不忍了當眾爆料

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
A-Lin闊別5年在澳門舉辦「A-Link with Passengers」巡演。圖／小金鹿娛樂提供
A-Lin闊別5年在澳門舉辦「A-Link with Passengers」巡演。圖／小金鹿娛樂提供

A-Lin上周在澳門舉辦「A-Link with Passengers」巡演，因節目「乘風2023」結識的好友賈靜雯蔡少芬和劉雅瑟到場同歡，4人開心相聚，A-Lin忍不住在台上跟大家爆料：「下面的3個姐姐把我的香檳都喝光了，害我沒有酒喝了！」

闊別5年鑑到澳門歌迷，A-Lin悄悄準備電視劇「錦繡未央」的當紅主題曲「天若有情」，讓全場尖叫聲不斷，並加碼帶來「刀馬旦」致敬已故天后李玟。她在「乘風2023」節目中跟賈靜雯、劉雅瑟曾共同演出該首歌曲，前奏一下，台下的3位姐姐熱情地起身跟著A-Lin一起舞動，氣氛相當熱烈。後來有歌迷在慶功宴場外守候，見著她立即噴淚表示：「看到A-Lin拿下歌后很感動！」A-Lin則不斷向歌迷道歉：「是我太晚來了！」

忙於巡演的她本周末將在高雄巨蛋連唱2場，10月將前往紐西蘭、澳洲開唱，也應邀演唱張鈞甯、阮經天主演電影「查無此心」的同名主題曲，歌詞從女主角的故事經歷將感受與視野同步，呼應著電影揭露人性在「失去」之後的執念，需要一個情感飽滿又催淚的嗓音才足以傳遞女主角的心聲，電影團隊透露A-Lin是所有人心中的不二人選，單曲與MV於15日同步上架。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

A-Lin(中)展現唱跳實力。圖／小金鹿娛樂提供
A-Lin(中)展現唱跳實力。圖／小金鹿娛樂提供

A-Lin(右二)在澳門開唱，賈靜雯(右起)、劉雅瑟跟蔡少芬到場同歡。圖／小金鹿娛樂提供
A-Lin(右二)在澳門開唱，賈靜雯(右起)、劉雅瑟跟蔡少芬到場同歡。圖／小金鹿娛樂提供

A-Lin替澳門歌迷準備了電視劇「錦繡未央」的主題曲「天若有情」。圖／小金鹿娛樂提供
A-Lin替澳門歌迷準備了電視劇「錦繡未央」的主題曲「天若有情」。圖／小金鹿娛樂提供

A-Lin(右二)在澳門開唱，賈靜雯(右起)、劉雅瑟跟蔡少芬到場同歡。圖／小金鹿娛樂提供
A-Lin(右二)在澳門開唱，賈靜雯(右起)、劉雅瑟跟蔡少芬到場同歡。圖／小金鹿娛樂提供

A-Lin(中)舞台重現歐陽菲菲當年的經典。圖／台視提供
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