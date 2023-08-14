快訊

00878配息金額出爐 105萬受益人數同創新高

口罩再鬆綁！藥局等醫事機構不強制 4大場所仍需戴上

轟檢方醜化高虹安形象 柯文哲支持捍衛清白：相信絕無貪汙企圖

真的要離婚了？布裘糾纏7年被雜誌封面報導可徹底分手

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
安琪莉娜裘莉(左)與布萊德彼特互往對方潑髒水。(歐新社資料照片)
安琪莉娜裘莉(左)與布萊德彼特互往對方潑髒水。(歐新社資料照片)

儘管布萊德彼特安琪莉娜裘莉都還沒有發表任何聲明，專門報導明星與名流八卦的「In Touch」周刊，已經以封面故事稱兩人鬧了快滿7年的婚變，總算談妥離婚協議，即將正式離異，布萊德彼特雖然要付給裘莉2億5000萬美元（約近台幣80億），還不能擁有3個親生子女的共同監護權，他還是對友人表示自己贏了。

過去幾年布裘為了爭奪孩子的監護權與共有財產的分配，遲遲無法徹底切割、離婚生效，裘莉甚至把布萊德彼特塑造成會家暴的惡劣父親，讓原本都不打算撕破臉的他也出狠招還擊，反控她惡意私賣兩人的法國酒莊股權給俄羅斯的大財團，趁俄烏戰爭、各方對俄羅斯無好感的情況下想毀掉他的酒類事業，然而一切恩怨似乎終將畫下句點。

「In Touch」稱布萊德彼特最後得以完整保有法國酒莊與城堡，但要付給裘莉高額賠償，而裘莉除了拿錢吐出法國酒莊的股權外，可以得到3個和布萊德彼特所生的未成年小孩完整監護權，布萊德彼特享有探視權，報導還透露裘莉經過多年纏訟，已面臨破產危機，才終於放棄抵抗。布萊德彼特接到她願意放手的喜訊，開心的馬上帶小女友伊妮絲迪拉蒙到法國城堡度假，那裡果然是他在世界上最愛的地方。

但對裘莉而言，她堅持布萊德彼特醉後在私人飛機上對她和孩子動粗是真的，因而酒莊會勾起她的傷痛回憶，她並不願意再觸景傷情，也很開心能脫手。至於布萊德彼特已經找到新的感情，裘莉將會如何處理自己往後的感情生活？「Star」雜誌認定她和首任前夫強尼李米勒還有復合的機會，外界也都等著瞧。

布萊德彼特

相關新聞

賈靜雯下身失蹤辣爆！A-Lin不忍了當眾爆料

A-Lin上周在澳門舉辦「A-Link with Passengers」巡演，因節目「乘風2023」結識的好友賈靜雯、蔡少芬和劉雅瑟到場同歡，4人開心相聚，A-Lin忍不住在台上跟大家爆料：「下面的3

真的要離婚了？布裘糾纏7年被雜誌封面報導可徹底分手

儘管布萊德彼特與安琪莉娜裘莉都還沒有發表任何聲明，專門報導明星與名流八卦的「In Touch」周刊，已經以封面故事稱兩人...

韓性感女神DJ SODA竟被當眾侵犯！慘遭多人公然抓胸

韓國性感女神DJ SODA日前參加日本音樂活動，卻因現場粉絲行為失控，慘遭當眾襲胸。她在IG上公布多張不堪照片，不同的手不停在她胸前游移，讓她相當崩潰。 DJ SODA發文，用英日韓三語寫下害怕

張艾嘉要當婆婆了！獨子Oscar年底迎娶中國超模

張艾嘉32歲的兒子Oscar（王令塵）傳出喜訊，預計要在12月2日與超模女友游天翼結婚，會在香港舉行婚宴，他身邊友人證實這個消息，看來張艾嘉將升格為婆婆。

阿Sa分手百億太子爺 港媒爆料小三疑是「港版孫藝珍」

女團Twins成員阿Sa（蔡卓妍）和富三代、「百億麻將館太子爺」男友石恆聰交往6年。13日卻傳出已經正式分手，知情人士透露男方與和圈內C小姐過從甚密，港媒則驚爆這位小三其實大有來頭，在演藝圈還有著「港

李玟富尪爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

李玟（CoCo）7月5日離世後紛爭不斷，丈夫樂裕民（Bruce）被指成了壓垮CoCo的最後一根稻草，但男方卻稱：「l love CoCo, my whole life」，強調李玟的死百分之百與他無關，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦