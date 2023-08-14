真的要離婚了？布裘糾纏7年被雜誌封面報導可徹底分手

儘管布萊德彼特與安琪莉娜裘莉都還沒有發表任何聲明，專門報導明星與名流八卦的「In Touch」周刊，已經以封面故事稱兩人鬧了快滿7年的婚變，總算談妥離婚協議，即將正式離異，布萊德彼特雖然要付給裘莉2億5000萬美元（約近台幣80億），還不能擁有3個親生子女的共同監護權，他還是對友人表示自己贏了。

過去幾年布裘為了爭奪孩子的監護權與共有財產的分配，遲遲無法徹底切割、離婚生效，裘莉甚至把布萊德彼特塑造成會家暴的惡劣父親，讓原本都不打算撕破臉的他也出狠招還擊，反控她惡意私賣兩人的法國酒莊股權給俄羅斯的大財團，趁俄烏戰爭、各方對俄羅斯無好感的情況下想毀掉他的酒類事業，然而一切恩怨似乎終將畫下句點。

「In Touch」稱布萊德彼特最後得以完整保有法國酒莊與城堡，但要付給裘莉高額賠償，而裘莉除了拿錢吐出法國酒莊的股權外，可以得到3個和布萊德彼特所生的未成年小孩完整監護權，布萊德彼特享有探視權，報導還透露裘莉經過多年纏訟，已面臨破產危機，才終於放棄抵抗。布萊德彼特接到她願意放手的喜訊，開心的馬上帶小女友伊妮絲迪拉蒙到法國城堡度假，那裡果然是他在世界上最愛的地方。

但對裘莉而言，她堅持布萊德彼特醉後在私人飛機上對她和孩子動粗是真的，因而酒莊會勾起她的傷痛回憶，她並不願意再觸景傷情，也很開心能脫手。至於布萊德彼特已經找到新的感情，裘莉將會如何處理自己往後的感情生活？「Star」雜誌認定她和首任前夫強尼李米勒還有復合的機會，外界也都等著瞧。

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