韓性感女神DJ SODA竟被當眾侵犯！慘遭多人公然抓胸

韓國性感女神DJ SODA日前參加日本音樂活動，卻因現場粉絲行為失控，慘遭當眾襲胸。她在IG上公布多張不堪照片，不同的手不停在她胸前游移，讓她相當崩潰。
DJ SODA發文，用英日韓三語寫下害怕心情。當時除了極度驚恐，喜愛她的粉絲也嚇哭，為了敬業她只能強顏歡笑完成工作。她坦言擔任DJ十年，第一次遇到這種離譜的事情。因為這次性騷擾造成的陰影，日後她可能無法再零距離地與粉絲互動。
她發文後粉絲群情激憤，怒斥當天公然性騷擾的豬哥，直指已經當眾犯法，要求主辦單位揪出這些人移送法辦。
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儘管布萊德彼特與安琪莉娜裘莉都還沒有發表任何聲明，專門報導明星與名流八卦的「In Touch」周刊，已經以封面故事稱兩人...
韓國性感女神DJ SODA日前參加日本音樂活動，卻因現場粉絲行為失控，慘遭當眾襲胸。她在IG上公布多張不堪照片，不同的手不停在她胸前游移，讓她相當崩潰。
DJ SODA發文，用英日韓三語寫下害怕
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李玟（CoCo）7月5日離世後紛爭不斷，丈夫樂裕民（Bruce）被指成了壓垮CoCo的最後一根稻草，但男方卻稱：「l love CoCo, my whole life」，強調李玟的死百分之百與他無關，
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