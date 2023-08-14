韓性感女神DJ SODA竟被當眾侵犯！慘遭多人公然抓胸

韓國性感女神DJ SODA日前參加日本音樂活動，卻因現場粉絲行為失控，慘遭當眾襲胸。她在IG上公布多張不堪照片，不同的手不停在她胸前游移，讓她相當崩潰。

DJ SODA發文，用英日韓三語寫下害怕心情。當時除了極度驚恐，喜愛她的粉絲也嚇哭，為了敬業她只能強顏歡笑完成工作。她坦言擔任DJ十年，第一次遇到這種離譜的事情。因為這次性騷擾造成的陰影，日後她可能無法再零距離地與粉絲互動。

她發文後粉絲群情激憤，怒斥當天公然性騷擾的豬哥，直指已經當眾犯法，要求主辦單位揪出這些人移送法辦。

DJ SODA公開自己被侵犯的照片。（取材自Instagram） 李姿瑩

DJ SODA公開自己被侵犯的照片。（取材自Instagram） 李姿瑩

DJ SODA公開自己被侵犯的照片。（取材自Instagram） 李姿瑩

DJ SODA公開自己被侵犯的照片。（取材自Instagram） 李姿瑩

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