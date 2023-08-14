阿Sa分手百億太子爺 港媒爆料小三疑是「港版孫藝珍」

女團Twins成員阿Sa（蔡卓妍）和富三代、「百億麻將館太子爺」男友石恆聰交往6年。13日卻傳出已經正式分手，知情人士透露男方與和圈內C小姐過從甚密，港媒則驚爆這位小三其實大有來頭，在演藝圈還有著「港版孫藝珍」封號。

綜合港媒報導，阿Sa與石恆聰分手是因為男方夜生活豐富，常與許多女性相處卻不避嫌，甚至趁阿Sa出遠門與一名圈內的C姓小姐有所牽連。對此，阿Sa則出面否認她人介入的說法。但據另一家港媒指出，C姓小姐正是童星出身的梁超怡。

梁超怡過去在2002年曾以童星身分參演香港電影《無間道》，飾演男主角梁朝偉角色陳永仁之女兒「陳玥琪」。她在2017年還曾獲得世界華商形象大使競選芝加哥賽區並贏得亞軍；2022年參加《2022年度香港小姐競選》獲得「現場觀眾至Like佳麗」、「最佳口才獎」、「最上鏡小姐」及季軍四個獎項，賽後便加入演藝圈並開始參加各大綜藝節目。

港媒爆料「港版孫藝珍」梁超怡疑似介入阿Sa的感情。 圖／截自IG

港媒爆料「港版孫藝珍」梁超怡疑似介入阿Sa的感情。 圖／截自IG

港媒爆料「港版孫藝珍」梁超怡疑似介入阿Sa的感情。 圖／截自IG

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