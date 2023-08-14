李玟富尪爆外遇3年 洋妞小三正面辣照流出

李玟（CoCo）7月5日離世後紛爭不斷，丈夫樂裕民（Bruce）被指成了壓垮CoCo的最後一根稻草，但男方卻稱：「l love CoCo, my whole life」，強調李玟的死百分之百與他無關，但昨有知情人士提供一段疑似李玟生前的音檔，也爆料他婚內出軌，如今洋妞女友的長相也被網友起底。

知情人士爆料，李玟6月29日是第2次輕生，她去年10月曾在樂裕民面前輕生，但樂裕民卻沒告知李玟家人，爆料者質疑：「在CoCo最需要他時，他永遠都不在。」並揭露樂裕民多次婚內出軌。面對諸多控訴，截稿前記者仍未獲樂裕民回應，音檔是否為李玟本人所出，真偽也有待調查。不過樂裕民劈腿對象照片卻在此時流出瘋傳，引發出揣測。

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疑似Bruce出軌對象。圖／摘自IG

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