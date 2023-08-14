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結婚6年！林可彤婚後首次與尪獨自出門　一席話網友猛點頭

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
林可彤表示婚後６年來首次與老公獨自出門。 圖／截自林可彤臉書
林可彤表示婚後６年來首次與老公獨自出門。 圖／截自林可彤臉書

42歲的名模林可彤於2017年嫁給銀行副總裁武廣明後，育有2子Adam、Aston，婚後便漸漸將生活重心放在家庭生活。近來她分享自結婚6年以來，首次與老公獨自出門的心境。

林可彤周末與老公一同參加友人在杭州的婚禮，表示這次是結婚後6年來首次與老公獨自出門旅行，更透露少了孩子在旁邊後「他會幫我訂餐廳、預約按摩，手牽著手逛那些不熟的小街、品嚐地道的美食」，害羞稱「我突然有點回想起來當初為什麼會嫁給他」。

林可彤更罕見聊起婚後當媽當老婆的心境，「婚後忙著孩子與平衡自我的階段，反而挑剔的一直想著自己怎麼會嫁給身邊的這個人。婚姻之所以能細水長流，應該就是不停的包容與自我的改變，希望昨天的新人在婚後可以順利度過彼此適應的階段」，最後更笑稱這趟難得的旅行意外發現「孩子就是殘害父母感情的殺手」，直言在孩子懂事前，為人爸媽的一定要找點機會兩人單獨旅行，不然真的再回首都很難找出愛老公的感覺啊。

發文一出，引來許多網友共鳴，紛紛在底下留言表示：「沒錯沒錯，孩子正是婚姻的絆腳石，別忘了要常談戀愛啊！」、「6年！！ 太久了啦」、「有了孩子後，我也忘記當初願意嫁給老公的想法，謝謝你讓我有不一樣的思考方向，也給我不同的力量了！」、「超貼切」、「感同身受，說的太好了」。

林可彤臉書全文如下

這個週末飛來杭州參加了一場溫馨有愛的婚禮
新郎爸爸在致詞的時候說到：
「我只有一個兒子，但今天我有兒又有女了…」
我轉頭看老公的時候🤭發現他也在哭
他說等我們的兒子結婚他也要說這句😂

經過了六年我跟老公才再出門獨自旅行
放下我們都是孩子爸媽的角色
我突然有點回想起來當初為什麼會嫁給他😅

兒子在旁邊的時候
我是媽媽！忙著一家大小
老公若是不能即時做出正確的協助
我不口出惡言也會內心不爽

但少了孩子在旁邊
他會幫我訂餐廳、預約按摩😅
手牽著手逛那些不熟的小街
品嚐地道的美食
原來當初的日子就是這麼美好
難怪我會結婚😌

聽著新郎與新娘訴說著彼此的好
一起立下感人的誓言
覺得既感動也惆悵🥹
婚姻跟想像的真的好不一樣
婚前好努力地了解對方的好
幻想著跟他結婚應該可以吧！！

婚後忙著孩子與平衡自我的階段
反而挑剔的一直想著自己怎麼會嫁給身邊的這個人
婚姻之所以能細水長流
應該就是不停的包容與自我的改變
希望昨天的新人在婚後可以順利度過彼此適應的階段

而難得出門走走的我
真心覺得孩子就是殘害父母感情的殺手😂
在他們懂事以前
為人爸媽的一定要找點機會兩人單獨旅行
不然真的再回首都很難找出愛老公的感覺啊😮‍💨

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