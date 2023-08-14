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費翔外婆家地址外洩「上百粉絲找上門」 結局爆笑神展開

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
費翔。(取材自微博)
費翔。(取材自微博)

「不老男星」費翔近年事業重心放在大陸和紐約，而近來他的新作《封神三部曲》上檔，劇中的他帥氣英姿再度引發話題。近日有網友挖出他過去受訪的內容，談起自己受歡迎的程度讓他外婆生活也受到影響。

費翔過去曾在節目中透露，以前有個不道德的報紙外洩他北京外婆家的地址，導致許多粉絲到外婆家想要找他，「因為她（外婆）又非常誠懇，所以每個來敲門的女孩，她就會請對方進來喝茶」。話鋒一轉，他則表示，外婆前前後後接待了幾百個粉絲，搞到最後家裡的茶葉都沒了。

費翔更笑稱，自從地址外洩後，他每次回去看外婆，外婆就會從包包裡掏一些照片、信、還有一些檔案，向他推薦優質女性，一旁主持人還笑說：「你奶奶應該是最早的經紀人」。

過去的訪問再度被挖出，網友紛紛留言笑稱：「奶奶適合去當HR」、「奶奶嚴選」、「相親面試」、「奶奶：一杯茶的功夫，姑娘醫生的履歷都摸清了」、「哈哈哈，感覺奶奶其實蠻享受的」、「笑死，我以為是開始賣茶葉了」。

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