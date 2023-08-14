Makiyo批「爆料又收買」　葛斯齊挖舊帳嗆：別忘了「這件事」

Makiyo近日接受《中天娛樂頻道》訪問時，被問到黃子佼爆料大S、小S一事，突然驚爆葛斯齊「又要爆料又要收買」。對此，葛斯齊則發怒反擊：「Makiyo妳查證了嗎？何來我被收買了」，更爆料過去Makiyo出事時Ma媽曾向狗仔求情。

Makiyo最近接受《中天娛樂頻道》訪問時，被問到黃子佼爆料大小S疑涉毒一事，強調「完全沒有」，對於外界許多聲音要求大小S驗毒，Makiyo則替好姊妹講話：「為什麼要聽你們的，就是沒有就沒有，為什麼一定要去做這件事情對不對？」話鋒一轉，突然提到資深狗仔葛斯齊，並驚爆葛斯齊「又要爆料又被收買」，並感嘆：「那種感覺真的很差哎」。

對此，葛斯齊今天一早在臉書隔空點名Makiyo：「到底誰收買了我？ 你至少也說一下我被誰收買！我可以配合妳公佈我一年內所有帳戶明細，妳會發現我窮的可憐。」此外，葛斯齊更驚爆過去Ma媽媽還在時，曾不斷向狗仔求情要大家放過女兒，「說妳不再喝酒、不再抽菸，要我們別放這些照片」。

葛斯齊直言，「我知道妳現在已經不在乎形象，但過去因為說謊、後來在鏡頭面前道歉的日子，請妳別忘了！我永遠記得妳出事時，Ma媽曾抓住我的手，告訴我她生病了，並為妳站第一線處理善後。」他更回憶起2017年Makiyo帶貓看醫生時兩人巧遇的情況，「那時對於愛動物的妳印像還不錯，我希望我記得那時候的妳，別再歪下去了，如果我這麼噁心，當時坐妳對面，妳怎麼還和我聊得下去。」

對此，大陸網友則在微博發文底下留言討論：「當時的她怎麼會知道您現在這個樣子」、「狗仔不能沾，逮誰咬誰」、「你是好人？」；但也有網友認為葛斯齊提到Ma媽媽不妥，「別用已故的媽媽說故事，真的不太好」。

【葛斯齊微博全文如下】 按照藝人的標準，MAKIYO妳查證了嗎？何來我被收買了（以上是藝人律師函最愛寫的） 那是不是我也該來去提告，「收買」到底誰收買了我？你至少也說一下我被誰收買！我可以配合妳公佈我一年內所有帳戶明細，妳會發現我窮的可憐。 過去Ma媽在的時候，不斷求情狗仔放過妳，說妳不再喝酒，不再抽煙，要我們別放這些照片。我知道妳現在已經不在乎形象，但過去因為說謊、後來在鏡頭面前道歉的日子，請妳別忘了！我永遠記得妳出事時，Ma媽曾抓住我的手，告訴我她生病了，並為妳站第一線處理善後。 2017妳腳受傷帶著貓去大直看醫生，正好碰到狗仔的我也帶著我的貓去就醫，當時我們還小聊一下，那時對於愛動物的妳印像還不錯，我希望我記得那時候的妳，別再歪下去了，如果我這麼噁心，當時坐妳對面，妳怎麼還和我聊得下去。 藝人狗仔其實沒有什麼距離

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