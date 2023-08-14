Makiyo驚揭「要爆料又要收買」 葛斯齊不忍了爆氣發聲

黃子佼上個月在影片中驚爆大小S當年曾經嗑藥，葛斯齊後來上節目宣稱認識大小S的藥頭，遭到大小S提告，身為大小S的好友Makiyo近日接受訪問時，突然驚爆葛斯齊「又要爆料又要收買」，直呼「他好噁喔」。

Makiyo近來接受媒體訪問時，被問到大小S遭黃子佼爆料吸毒一事，她則直言沒看過她們姊妹吸毒「完全沒有」，表示目前還有人要他們去驗毒，她不禁替好姊妹說話，「幹嘛為什麼要聽你們的，就是沒有就沒有，為什麼一定要去做這件事情對不對？」話鋒一轉，她變提到狗仔葛斯齊，驚呼「他好噁喔！」，並解釋葛斯齊「又要爆料又要被收買」，忍不住感嘆：「那種感覺真的很差哎」

對此，葛斯齊今天一早便在臉書隔空點名Makiyo：「到底誰收買了我？ 你至少也說一下我被誰收買！我可以配合妳公佈我一年內所有帳戶明細，妳會發現我窮的可憐。」他解釋，自己2017年曾與Makiyo面對面聊天，如果她覺得他噁心怎麼會聊得下去？｢按照藝人的標準，Makiyo妳查證了嗎？何來我被收買了（以上是藝人律師函最愛寫的）那是不是我也該來去提告，『收買』到底誰收買了我？」更表示可能會對Makiyo提告。

按照藝人的標準，MAKIYO妳查證了嗎？何來我被收買了（以上是藝人律師函最愛寫的）

那是不是我也該來去提告，「收買」到底誰收買了我？ 你至少也說一下我被誰收買！我可以配合妳公佈我一年內所有帳戶明細，妳會發現我窮的可憐。

過去Ma媽在的時候，不斷求情狗仔放過妳，說妳不再喝酒，不再抽菸，要我們別放這些照片。我知道妳現在已經不在乎形象，但過去因為說謊、後來在鏡頭面前道歉的日子，請妳別忘了！我永遠記得妳出事時，Ma媽曾抓住我的手，告訴我她生病了，並為妳站第一線處理善後。

2017妳腳受傷帶著貓去大直看醫生，正好碰到狗仔的我也帶著我的貓去就醫，當時我們還小聊一下，那時對於愛動物的妳印象還不錯，我希望我記得那時候的妳，別再歪下去了，如果我這麼噁心，當時坐妳對面，妳怎麼還和我聊得下去。

藝人狗仔其實沒有什麼距離